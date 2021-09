Maailman tunnetuimpiin ekonomisteihin lukeutuva yhdysvaltalainen talousnobelisti Joseph Stiglitz varoittaa kovin sanoin EU:ta ja euroaluetta palaamasta vanhoihin velkakurisääntöihin koronapandemian jälkeen.

”Eurooppa ottaa jättimäisen riskin, jos se palaa vanhoihin sääntöihin. Valtionvelan painaminen takaisin 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta tarkoittaisi korkeampia veroja ja matalampaa hyvinvointia sille sukupolvelle, joka on ollut piinapenkissä vuodesta 2008 (finanssikriisistä) asti”, hän kirjoittaa Financial Timesissa ja muistuttaa, että monilla euromailla on velkaa jopa kaksi kertaa niin paljon, kuin vanhoissa säännöissä sallitaan.

Stiglitz nostaa esiin myös populismin nousun Euroopassa ja varoittaa ”koko eurooppalaisen projektin ilmeisistä vaaroista”, jos velkakuriin palataan.

”Eurooppa tarvitsee uuden, joustavamman lähestymistavan makrotalouteen ja finanssipolitiikkaan”, hän tiivistää.

Muun muassa Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on kertonut kannattavansa vanhoihin sääntöihin paluuta. Suomi on myös mukana kahdeksan maan asiaa koskevassa kannanotossa.