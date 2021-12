Maailman terveysjärjestö WHO ja Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertovat eri viestiä lasten koronatartunnoista.

WHO:n Euroopan-yksikkö nosti tiistaina esiin lasten koronatartuntojen terveysriskit. WHO totesi, että 5–14-vuotiailla on tällä hetkellä kaikkein korkeimmat ilmaantuvuudet, ja järjestön mukaan on syytä tunnistaa, että lapset tartuttavat kotona vanhempiaan. WHO:n mukaan nyt ei ole mitenkään epätavallista, että nuorten lasten ilmaantuvuus on 2–3 kertaa korkeampaa kuin väestössä keskimäärin.

Maskienkäyttö ja säännöllinen testaus tulisi WHO:n mukaan ottaa käyttöön kaikissa peruskouluissa ja lasten rokottamista tulisi harkita kansallisesti.

Suomessa THL puolestaan on tähän saakka ollut sitä mieltä, että tartunnat tulevat lähinnä aikuisilta lapsille. Miksi THL on lasten tartunnoista niin eri linjoilla kuin WHO?

”Tämä asia ei ole mitenkään mustavalkoinen”, johtaja Mika Salminen THL:stä aloitti vastauksensa Uuden Suomen kysymykseen tiedotustilaisuudessa tänään.

Salminen viittaa suomalaiseen dataan

Korkea ilmaantuvuus lasten keskuudessa ei ole mitenkään yllättävää, koska lapsia ei ole voitu rokottaa, Salminen huomautti. Lapset myös hyvin harvoin sairastuvat vakavasti.

”Suomen olosuhteissa kerätyn datan perusteella näyttää siltä, että ne tartunnat tulevat pikemminkin aikuispiiristä lasten piiriin.”

Salminen huomautti, että WHO joutuu seuraamaan koko alueensa tilannetta, ja WHO-Euroopan maista puolet ovat tilanteessa, jossa rokotuskattavuus on aivan toista luokkaa kuin EU:n alueella ja erityisesti Suomessa. Monessa EU:n ulkopuolisessa maassa rokotuskattavuudet ovat vain kymmeniä prosentteja, eikä yli 80, hän sanoi.

Uusi Suomi kysyi myös, onko Suomi ottamassa käyttöön koulujen koronatoimien tehostamista WHO:n suosittamilla keinoilla, kuten maskien käytön laajentamisella ja säännöllisellä testaamisella.

Salminen painotti lasten etua, kun harkitaan koronatoimia kouluihin.

”Erilaisia toimia nyt pohditaan, mutta ei tässä vielä päätöksiä ole tehty.”

STM on jo huolestunut lasten tartunnoista

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kommentoi asiaa hiukan toiseen sävyyn kuin Salminen.

”Kyllä me ministeriössä olemme aika huolestuneina seuranneet tätä lasten tartuntojen määrän ja ilmaantuvuuden nousua”, hän sanoi.

Puumalaisen mukaan STM toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä THL kävisivät vielä läpi opetusjärjestelyjä ja koulujen terveysturvallisuutta parantavia ohjeita niin, että katsottaisiin, löytyykö keinoja parantaa tilannetta.

"Olemme pyytäneet, että THL arvioisi mahdollisimman nopeasti eri testausstrategioita. Eri maissahan on koululaisilla tai perheillä ollut käytössä kotitestejä, ja on testattu joko säännöllisesti tai aina, jos on oireita, tai altistuksen yhteydessä. Olisi aihetta arvioida, löytyykö täältä jotakin sellaisia keinoja, joita Suomessakin kannattaisi käyttöön ottaa.”

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila väläytti jo viime viikolla, että esimerkiksi Viron-mallin mukainen koululaisten säännöllinen kotitestaus voisi tulla kyseeseen myös Suomessa. THL puolestaan korosti tuolloinkin, että tartunnat leviävät lähinnä aikuisilta lapsille, ei toisin päin.

Lisäksi Puumalainen nosti esiin 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset, joiden laajentaminen riskiryhmistä kaikkiin lapsiin on ”jatkuvasti arvioitava” asia.

”Kotitestaus on iso mahdollisuus”

Salminen halusi vielä lisätä, että koulujen hygieniaohjeissa on paljon toimia, joita tulee käyttää tilanteen niin vaatiessa. Hän piti kotitestaamista hyvänä ideana.

"Kotitestaus on yksi iso mahdollisuus. Kotitestit ovat osoittautuneet mainettaan paljon paremmiksi”, Salminen sanoi.

Vaikka kotitestit eivät yllä laboratoriotestien luotettavuuteen, ne antavat tiedon heti. Salminen kehotti käyttämään kotitestejä, jos esimerkiksi perheessä on nuhaa.

”THL:n mielestä niiden käyttö on ihan suositeltavaa.”

Salmisen mukaan THL:ltä on tulossa ”tukevaa ohjeistusta” siihen, millaisissa tilanteissa kotitestejä voisi käyttää ja mitä pitää huomioida. Jos kotitesti antaa positiivisen tuloksen, tulisi käydä laboratoriotestissä varmistamassa tulos. Sairaana ei pidä lähteä kotoa liikkeelle, Salminen myös painotti.