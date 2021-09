Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, jolla pyritään yhdenmukaistamaan elektroniikkalaitteiden latausliitäntä ja pikalataustekniikka. Näin ollen kaikkien älypuhelinten, tablettien, kameroiden, kuulokkeiden, kannettavien kaiuttimien ja käsikonsoleiden lataaminen onnistuisi merkistä riippumatta samalla usb-c-laturilla.

Tällä hetkellä markkinoilla olevissa laitteissa käytetään usb-c:n lisäksi runsaasti micro-usb-liitäntää. Lisäksi Apple käyttää laitteissaan itse kehittämäänsä Lightning-latausstandardia.

Pikalataustekniikan yhdenmukaistamisella komissio haluaa estää eri valmistajia perusteettomasti rajoittamasta latausnopeutta ja varmistaa, että latausnopeus on sama ladattaessa laitetta millä tahansa yhteensopivalla laturilla.

Lisäksi ehdotus sisältää vaatimuksen siitä, että elektroniikkalaitteet ja niiden laturit myytäisiin erikseen. Näin kuluttajille ei kertyisi laatikoihin ylimääräisiä yhteensopimattomia latureita, jotka ovat käytännössä katsoen elektroniikkaromua. Osa laitevalmistajista on tähän jo itsenäisesti ryhtynytkin.

Standardoinnin tarkoituksena on vähentää elektroniikkajätettä ja helpottaa kuluttajien elämää. Komission arvion mukaan lataustekniikoiden yhtenäistäminen ja laturien poistaminen laitepakkauksista vähentäisi unionin vuotuista elektroniikkajätteen määrää lähes tuhannella tonnilla.

”Eurooppalaiset kuluttajat ovat tuskailleet laatikoihin kertyvien yhteensopimattomien latureiden kanssa jo tarpeeksi kauan. Komissio on antanut alan toimijoille runsaasti aikaa esittää omat ratkaisunsa, ja nyt on aika toteuttaa yleislaturi lainsäädännöllisin toimin. Tämä on suuri edistysaskel kuluttajien ja ympäristön kannalta ja tukee vihreitä ja digitaalisia tavoitteitamme”, kommentoi Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager komission verkkosivuilla.

”Kaikki tärkeimmät elektroniikkalaitteemme tarvitsevat laturin. Kun laitteita on yhä enemmän, meille myydään yhä enemmän tarpeettomia latureita, joita ei voi käyttää ristiin. Tämän täytyy loppua. Ehdotuksemme myötä eurooppalaiset kuluttajat voivat käyttää yhtä ja samaa laturia kaikkien kannettavien elektroniikkalaitteidensa lataamiseen. Se on tärkeä askel kuluttajien hyväksi ja jätteen vähentämiseksi”, toteaa sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Yleislaturin toteuttamiseen vaaditaan täyttä yhteentoimivuutta kaapelin molemmissa päissä – sekä elektroniikkalaitteelta että ulkoiselta virtalähteeltä. Tänään annetulla ehdotuksella varmistetaan laitteen yhteentoimivuus. Ulkoisen virtalähteen yhteentoimivuutta käsitellään komission ekologista suunnittelua koskevan asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä myöhemmin tänä vuonna.

Direktiivin on määrä tulla voimaan ensi vuonna, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on vuosi aikaa muodostaa oma maakohtainen lainsäädäntönsä. Sen jälkeen laitevalmistajille annetaan vuosi sopeutumisaikaa, joten käytännössä laki alkaisi vaikuttaa elektroniikkalaitteisiin vuonna 2024.