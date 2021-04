Paavi Franciscus vaati valtioita vauhdittamaan koronarokotuksia. Hän vetosi myös köyhimpien maiden puolesta.

”Kehotan koko kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan rokotetoimituksiin ja rokotuksiin, jotta ne onnistuisivat erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. Rokotuksissa tarvitaan nyt kansainvälistä henkeä.”

Franciscus varoitti samalla koronapandemian lisäävän vaarallisella tavalla eriarvoisuutta.

”Pandemia on edelleen täydessä vauhdissa ja sen aiheuttama sosiaalinen ja taloudellinen kriisi on raskas. Erityisesti se iskee jo ennestään kaikkein köyhimpiin, mutta pandemia on myös dramaattisella tavalla kasvattanut köyhien määrää ja tuhansien ihmisten epätoivoa.”

Paavi piti pääsiäismessun lähes tyhjälle Pietarinkirkolle, sillä Italiassa ovat voimassa erittäin kovat liikkumisrajoitukset pääsiäisen ajan. Rajoitusten mukaan italialaiset saavat poistua kodeistaan vain välttämättömistä syistä. Sääntöjen noudattamista valvoo Italian poliisi, mutta myös armeija on kutsuttu kaduille etenkin suurimmissa kaupungeissa.

LUE LISÄÄ: