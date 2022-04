Metsäteollisuuden ja Paperiliiton valtakunnallisessa työehtosopimuksessa oli pari sataa sivua.

Yksi sopimuksen tunnetummista yksityiskohdista oli saunalisä.

Sopimuksen mukaan lauantain ja juhlapäivän aaton kello 6. sekä sunnuntain ja juhlapäivän kello 6. välisenä aikana maksettiin työntekijälle kultakin työtunnilta erillisenä lisänä saunalisä, joka on 23,05 prosenttia paperiteollisuuden neljännen vuosineljänneksen keskituntiansiosta.

Metsäteollisuudessa ei enää ole yleissitovaa valtakunnallista työehtosopimusta, vaan sopiminen on siirtynyt yrityskohtaiseksi.

Paperiliitto on sopinut yrityskohtaiset työehtosopimukset muiden isojen metsäyhtiöiden kanssa, mutta UPM:n kanssa sopimusvääntö on pitkittynyt perusteellisesti. Paperiliiton lakko on kestänyt UPM:ssä vuoden alusta lähtien.

Tänään torstaina Paperiliitto hylkäsi neljän liiketoiminta-alueen sovintoesitykset. Saunalisää sovintoesityksistä ei löydy, mutta esimerkiksi selluliiketoiminnan sovintoesityksestä löytyy lauantai-lisä.

Hylätyn sovintoesityksen mukaan selluliiketoiminnassa olisi maksettu lauantain kello 6. ja sunnuntain kello 6. välisenä aikana työntekijälle kultakin säännöllisen työajan työtunnilta lisä, joka on 4,42 euroa.

UPM: Tavoitteena aikaisempaa selkeämmät työehtosopimukset

UPM:n mukaan valtakunnansovittelijan toimiston teknisten rajoitusten vuoksi sovintoesityksiä ei voida julkaista toimiston sivuilla. Siksi UPM ilmoitti julkaisevansa sovintoesitykset kokonaisuudessaan itse.

Uudet työehtosopimukset olisivat olleet neljän vuoden pituisia eli sopimuskausi olisi ollut kaksi kertaa pidempi kuin aiemmin, ja palkkojen tarkistuksesta olisi neuvoteltu kahden vuoden kuluttua.

UPM katsoo, että uudet sopimukset olisivat olleet rakenteeltaan aiempaa selkeämpiä ja sivumääriltään noin puolet aiemmasta.

UPM:n mukaan kaikissa liiketoiminnoissa keskimääräinen vuosiansio olisi säilynyt ennallaan ja lisäksi olisi maksettu yleisen linjan mukaiset sopimuskorotukset.

UPM Pulpin eli selluliiketoiminnan sovintoesitys sisälsi jatkuvaan ympärivuotiseen käyntiin siirtymisen ja työvoiman joustavamman käytön pitkien huoltoseisokkien aikana. Määräaikaisen työvoiman käytön rajoitukset olisivat poistuneet.

UPM Raflatacin sovintoesitys olisi UPM:n mukaan mahdollistanut Tampereen erikoistuotetehtaan resursoinnin ja kapasiteetin hallinnan huomioon ottavien työaikajärjestelmien sekä niitä tukevan palkkausmallin rakentamisen. UPM:n sanoo, että sovintoesitys olisi mahdollistanut myös kapasiteetin käyttöasteen nostamisen, mikä olisi lisännyt tuotannon tehokkuutta ja työllistämismahdollisuuksia.

Painopaperiliiketoiminnan, eli UPM Communication Papersin osalta sovittelu keskeytyi jo aikaisemmin.

UPM katsoo, että kynnyskysymykseksi tuntui muodostuvan alle puolen tunnin palkallinen viikoittainen lisätyöaika. Viikkotyöaika keskeytymättömässä kolmivuorotyössä olisi UPM:n mukaan noussut 34,5 tunnista 34,9 tuntiin.