Venäjä aikoo Yhdysvaltojen mukaan lähettää delegaation Pohjois-Koreaan keskustelemaan aseiden hankkimisesta Ukrainan hyökkäyssotaa varten. Vastineeksi aseistuksesta Venäjä olisi valmis antamaan ruokaa Pohjois-Korealle, sanoo Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby.

Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, Associated Press ja The Guardian. Aiemmin salaiseksi luokiteltujen tiedustelutietojen mukaan Venäjä on saanut myös satoja hyökkäysdroneja Iranilta ja palkkasotilasyhtiö Wagner asetoimituksia Pohjois-Korealta.

Asiantuntijat uskovat, että ruoan saatavuus Pohjois-Koreassa on heikoimmillaan koko Kim Jong-unin valtakauden aikana. Toistaiseksi merkkejä nälänhädästä tai massakuolemista ei kuitenkaan ole nähtävillä. Kim on julistanut kohottavansa valtion kontrollia maataloudesta viljatuotantoa lisätäkseen.

Maailman köyhimpiin maihin kuuluva Pohjois-Korea on kärsinyt tappavasta nälänhädästä viimeksi 1990-luvulla, mutta ruokapula on maassa arkipäivää. Etelä-Korean viranomaisten satelliittikuvien perusteella maa tuotti viime vuonna 180 000 tonnia vähemmän ruokaa kuin vuonna 2021.

Kimin hallinto on kiistänyt väitteet aiemmista asetoimituksista, jotka Yhdysvaltain mukaan rikkoisivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken sanoi viime kuussa, että Kiina harkitsisi aseiden ja ammusten lähettämistä Venäjälle. Valkoinen talo on kuitenkin ilmoittanut, ettei todisteita aselähetysten valmistelusta ole löytynyt.