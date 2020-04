Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi Suomen tehneen oikeat ratkaisut koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Hän painottaa ruotsalaisen Dagens Nyheterin haastattelussa selkeiden sääntöjen merkitystä.

”Ei voi suositella ihmisille ulos menemisen ja ravintoloissa syömisen välttämistä, jos ravintolat kuitenkin ovat auki. Sääntöjen on oltava selkeitä. Juuri nyt näyttää siltä, että politiikkamme on toiminut. Meillä on alhaiset kuolleisuusluvut ja myös tehohoitoa tarvitsevien ihmisten määrä on alhainen”, Niinistö kommentoi.

Presidentti puolustaa myös omaa aktiivista toimintaansa.

”Oli helppo todeta, että poikkeustila tarvittiin. Ja minä tein oman osuuteni. Olin aktiivinen ja varoitin. Mitäs sitten olisi ajateltu, jos olisin ollut koko ajan hiljaa? Olenhan minä presidentti.”

Hän korostaa toimineensa yhdessä hallituksen kanssa.

”Poikkeustilan asettaminen täytyy tehdä yhdessä hallituksen kanssa”, Niinistö muistuttaa.

Presidentti uskoo, että rajoituksia voidaan Suomessa alkaa purkamaan, jos koronatestaamista lisätään samaan aikaan.

”Silloin voimme löytää myös ne ihmiset, jotka tietämättään kantavat koronavirusta. Silloin useammat ihmiset voivat tehdä töitä ja elää elämäänsä normaalisti.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan laboratoriot voivat tällä hetkellä testata koronavirusnäytteitä noin 4 000 päivässä ja testauskapasiteettia pyritään kasvattamaan edelleen. Tavoitteena on tulevaisuudessa testata kaikki, joilla epäillään koronavirustartuntaa.