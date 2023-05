Kiinteistötyönantajien toimitusjohtajan Pia Graménin mukaan ulkomaisen työvoiman osuus kiinteistöpalvelualalla on 22 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla yli 50 prosenttia. Kiinteistöpalvelualaan kuuluu kiinteistöhuolto, siivous ja ulkoalueiden hoito.

Graménin mukaan ulkomaisen työvoiman osuus on korkea varsinkin siivousalan yrityksissä. Osalla yrityksistä on töissä yli 90 kansallisuutta. Kiinteistötyönantajat edustaa alan yrityksiä, joihin kuuluu paljon siivousalan yrityksiä.

Graménin mukaan koko kiinteistöpalvelualan keskipalkka on noin 2100 euroa. Kyseessä on iso ala, sillä alalla työskentelee yli 90 000 ihmistä.

Kiinteistöpalveluala on siis monella tapaa ytimessä, kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta. Graménin mukaan työperäisen maahanmuuton tulorajojen tuntuvalla nostolla voisi olla dramaattisia vaikutuksia kiinteistöpalvelualalle.

Työperäinen maahanmuutto on yksi tiukimpia väännön kohteita hallitusneuvotteluissa.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden välillä on tunnetusti isoja näkemyseroja näissä asioissa. Esimerkiksi perussuomalaisten ja RKP:n näkemykset joissakin kysymyksissä ovat näyttäytyneet täysin vastakkaisina.

Perussuomalaiset on aiemmin todennut, ettei puolue lähde hallitukseen, ”joka ei rajoita tuntuvasti Euroopan ulkopuolelta tulevaa sellaista maahanmuuttoa, joka on Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista”.

”Mitä asiakkaat tekevät siinä vaiheessa”

Iso käytännön kysymys hallitusneuvotteluissa on se, millaisia muutoksia työntekijöiden oleskelulupien tulorajoihin on mahdollisesti tulossa. Tällä hetkellä haettaessa oleskelulupaa kokoaikaiseen työhön on palkan oltava vähintään sovellettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole tai kyse on osa-aikatyöstä, bruttopalkan on oltava vähintään 1 331 euroa kuukaudessa, kun kyseessä on työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta.

Tulorajojen työmarkkinavaikutusten kannalta olennaisia ovat niiden taso ja se, miten tulorajat määritellään.

Kiinteistötyönantajien Graménin mukaan kiinteistöpalvelualalla työehtosopimuksen mukainen pienin palkka on 1 889 euroa kuukaudessa kokoaikatyössä.

Jos tuloraja nousisi esimerkiksi 1 500 euroon, tarkoittaisi se sitä, että jokaiselle työperäiselle maahanmuuttajalle pitäisi löytää kokoaikainen työpaikka.

Jos tuloraja nostettaisiin 2 500 euroon, silloin Graménin mukaan ei kiinteistöpalvelualalle saataisi työvoimaa ulkomailta.

Miten siinä tapauksessa kiinteistöpalvelualan työt tehtäisiin?

”Se onkin hyvä kysymys”, Gramén sanoo.

Hänen mukaansa kotimaasta tuskin saataisiin tarpeeksi lisää työvoimaa, ja osa töistä jäisi tekemättä.

”Koska tähänkään mennessä emme ole saaneet työttömistä riittävästi työvoimaa tälle alalle, niin on vaikea uskoa, että sitä löytyisi sitä kautta riittävästi jatkossakaan”, Gramén sanoo.

Osa työpaikoista voisi jäädä siis vain syntymättä. Toisaalta on esimerkiksi vaikkapa monenlaista siivoustyötä, joka pitää tehdä joka tapauksessa. Voiko tilanne alkaa puskea alan palkkatasoa ylöspäin?

”Voihan se olla, mutta mitä asiakkaat tekevät siinä vaiheessa?” Gramén kysyy.

Hän muistuttaa, että kyse ei ole yritysten maksuhalusta, vaan maksukyvystä. Kiinteistöpalvelualalla henkilöstömenot muodostavat 80 prosenttia liikevaihdosta.

”Siitä pystyy päättelemään, miten palkkojen nousu vaikuttaisi asiakashintoihin.”

Henkilöstökulut siis ovat alalla aivan ratkaiseva kysymys.

Graménin viesti hallitusneuvotteluihin on, että saatavuusharkinta on poistettava EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta työntekijöiltä, ja tulorajoihin ei pidä tehdä korotuksia.