Kokoomus on suosituin puolue tuoreessa Ylen kuntavaalimittauksessa.

Kokoomusta ilmoitti kannattavansa 19,6 prosenttia. Toiseksi suosituin puolue on perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella. Sdp:tä äänestäisi 17 prosenttia.

Keskustaa kannatti 13, vihreitä 10,9 ja vasemmistoliittoa 8,5 prosenttia vastaajista. Rkp:tä kannattaa 4,8, kristillisdemokraatteja 3,6 ja Liike nytiä 2,1 prosenttia. Vastaajista 2,6 prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

Eniten kannatustaan puolueista on menettänyt sdp, jonka kannatus on viime kuussa tehdystä mittauksesta pudonnut 1,1 prosenttiyksikköä. Vastaavasti keskustan kannatus on noussut 1,3 prosenttiyksikköä.

Viimeisen kuukauden aikana julkisuudessa on ollut esillä pääministeri Sanna Marinin (sd) ruokatarvikkeisiin liittyvä kohu. Tampereen yliopiston politiikan tutkija, valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen arvioi Ylelle, että yksittäisen kohun sijaan sdp:n kannatuksen laskussa näkyy pidempi trendi, jossa koronatilanteen helpottaminen on antanut tilaa muullekin poliittiselle keskustelulle.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Ylen toimeksiannosta ja siihen haastateltiin lähes 3 000 ihmistä.

Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 5. toukokuuta–8. kesäkuuta 2021.

Puoluekantansa kertoi 1 986 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

LUE MYÖS: