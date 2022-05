Keskustalainen. Kolmannen kauden kansanedustaja Mikko Savola on turvallisuuspolitiikassa kunnostautunut maanviljelijä, joka on ilmoittautunut mukaan keskustan varapuheenjohtajakisaan. Keskustan puoluekokous on kesäkuussa.

Kuva: Petteri Paalasmaa