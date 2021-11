Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman sanoi tiistaina Ylen aamussa suhtautuvansa myönteisesti siihen, että koronarokote lisättäisiin mukaan lakiin niihin rokotuksiin, jotka on oltava hoidettaessa riskiryhmään kuuluvia potilaita.

”Pakko on huono termi ja huono työkalu, mutta näen niin, että potilaalla on oikeus siihen ja pitää voida luottaa siihen, että hoito on turvallista. Ja siihen todella liittyy se, että myöskään henkilökunnan kautta ei tartu sellaisia tauteja, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden”, Lindtman sanoi Ylen aamussa.

Lindtman jatkoi, että asiantuntijaselvitykset on toki syytä tehdä.

Hoitohenkilöstön rokotevaatimus on noussut keskusteluun, sillä osalla koronarokotteet on yhä ottamatta. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ilmaisi tuoreeltaan näkemyksensä, jonka mukaan voisi olla järkevää ja tarkoituksenmukaista lisätä koronarokote tartuntatautilakiin. Tehy muun muassa korosti, että sote-henkilöstöä koskevan rokotevaatimuksen tulisi koskea koko työpaikan tai yksikön henkilöstöä, eikä pelkästään hoitajia.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Elina Valtosen mukaan kokoomus ei suoranaisesti kannata rokotepakkoa, mutta toiveena on, että erityisesti riskiryhmäläisten kanssa tekemisissä oleva hoitohenkilökunta olisi mahdollisimman kattavasti rokotettu.

”Työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus arvioida, siirtääkö henkilöitä toisiin hoitotehtäviin, jos rokotetta ei ole”, Valtonen sanoi ohjelmassa.

Ylen aamussa keskustellut kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk) puolestaan katsoo, että ensisijaisesti työelämässä pitäisi löytää muut keinot kuin rokotepakko varmistaa potilaiden turvallisuus. Riskiryhmien kanssa työskentelevillä pitäisi kuitenkin Vanhasen mukaan olla rokotesuoja kunnossa.