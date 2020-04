Telakkayritys Meyer Turku aloittaa aiempaa laajemmat yhteistoimintaneuvottelut. Maaliskuun puolivälissä yritys aloitti neuvottelut määräaikaisista lomautuksista, mutta sittemmin telakan asiakkaiden markkinatilanne on muuttunut koronaviruspandemian vuoksi.

Neuvotteluiden lähtökohtana on nyt 450 Meyer Turun työntekijän irtisanominen. Lisäksi 900 työntekijää on muiden toimien, kuten erilaisten työaika- ja tehtäväjärjestelyjen, eripituisten lomautusten ja osa-aikaistamisten kohteena.

”Koronaepidemia on muuttanut tilanteen yllättäen ja totaalisesti. Risteilymatkustamisen tauon takia joudumme venyttämään tilauskirjamme useammalle vuodelle. Keskustelemme tällä hetkellä yksityiskohdista asiakkaidemme kanssa. Tämä uusi tilanne pakottaa meidät kivuliaisiin sopeuttamistoimiin, jotta voimme varmistaa risteilylaivojen rakentamisen tulevaisuuden Suomessa”, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo tiedotteessa.

”Olimme valmistautuneet tulevaisuuteen, joka on nyt yllättäen muuttunut. Tähän muuttuneeseen tulevaisuuteen meidän on nyt pakko sopeutua. Emme enää suunnittele kasvattavamme tuotantoamme edelleen tämänhetkisestä yhden suuren laivan vuosiluovutustahdista kahden suuren laivan tahtiin vuonna 2023. Sen sijaan arvio on tällä hetkellä se, että myös tulevaisuudessa Turun telakalta luovutetaan yksi suuri risteilylaiva vuodessa.”

Aiemmin vuoteen 2025 ulottuneen seitsemän aluksen tilauskirjan laivojen tarkoista rakentamis- ja valmistumisajoista käydään yhä neuvotteluja.

Meyer Turku julkistaa tänään tiistaina lisäksi talouslukunsa viime vuodelta.

Meyer Turun liikevaihto kasvoi 1 141,8 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2018 oli 967,0 miljoonaa. Tappiota syntyi tilikaudella 109,7 miljoonaa euroa, kun tilikauden 2018 voitto oli 29 miljoonan euron suuruinen. Työntekijöitä yhtiöllä oli viime vuonna keskimäärin 2 386. Lukuihin sisältyvät tytäryhtiöt.

Meyer Turun mukaan vuoden 2019 tappiot liittyvät pitkälti Costa Smeraldan laivaprojektin viivästymiseen ja tulevien vuosien varauksiin. Costa Smeraldan laivaprojekti viivästyi yhtiön mukaan telakan huomattavan tuotannon kasvuohjelman ja laivan suuren koon ja kompleksisuuden takia.