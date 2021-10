Suomessa lintuinfluenssaa on todettu pääasiassa fasaanitiloilta vapaiksi lasketuissa fasaaneissa sekä villilinnuissa, muun muassa sorsalinnuissa.

Euroopassa on todettu poikkeuksellisen paljon influenssaa linnuilla vuoden 2020 heinäkuusta alkaen, kertoo THL. Myös eri puolilla Suomea on vuoden 2021 aikana havaittu aikaisempia vuosia enemmän linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavia H5N1- ja H5N8-tyypin lintuinfluenssatartuntoja.

Lisäksi Janakkalassa lintuinfluenssaa on löytynyt kuolleesta ketusta.

Ruokaviraston mukaan lintuinfluenssan tarttuminen kettuun on harvinaista, mutta ei täysin poikkeuksellista. Kuluvan lintuinfluenssaepidemian aikana yksittäisiä kettujen H5N8- ja H5N1-tapauksia on raportoitu Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa.

Koiriin ja kissoihin lintuinfluenssavirukset tarttuvat Ruokaviraston mukaan huonosti, mutta mikäli eläin on tahrinut itsensä linnun ulosteisiin, on lemmikki syytä pestä huolellisesti ja huolehtia omasta hygieniasta.

Vaikka lintuinfluenssan riski tarttua ihmisiin on hyvin pieni, kannattaa varovaisuutta noudattaa.

Itsestään kuolleiden tai sairaiden lintujen ja niiden eritteiden koskettelemista kannattaa välttää.

Jos on ollut kontaktissa sairastuneen tai itsestään kuolleen linnun kanssa, hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää. Kädet on pestävä vedellä ja saippualla, tarvittaessa voi käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Metsästyskauden aikana on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota hyvään käsihygieniaan, kun käsittelee lintuja.

Lintuinfluenssaviruksilla tarkoitetaan influenssa A-viruksia, joita esiintyy pääasiassa villilinnuissa. Virukset voivat aiheuttaa tartuntoja myös siipikarjassa.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen. Tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Virus ei tartu helposti ihmisestä toiseen, vaikka yksittäisiä tartuntaryppäitä on todettu.

Lintuinfluenssaviruksien aiheuttamat taudinkuvat ihmisillä vaihtelevat lievistä vakaviin. Useimmiten oireina voivat olla hengitystieinfektion oireet (hengenahdistus, yskä) tai/ja silmän sidekalvontulehdus, mutta myös maha-suolikanavan oireet. Jos selvän lintukontaktin jälkeen ilmaantuisi oireita, tulee lintuinfluenssaepäily tunnistaa.

Euroopassa tapauksia on THL:n mukaan todettu linnuilla yhteensä yli 3 770 vuoden 2020 heinäkuusta alkaen. Suomessa kuluvan kauden ensimmäinen lintuinfluenssatartunta todettiin tänä vuonna tammikuun lopulla. Syyskuun loppuun mennessä tapauksia oli todettu luonnonvaraisissa linnuissa lähes 60. Tapaukset on todettu eri lintulajeilla ja eri puolelta Suomea.

