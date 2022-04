Arki. ”Päivystysvuoro alkaa sillä, että katsotaan, kuinka monta ihmistä meillä on töissä – että mitä voidaan tehdä. On sietämätöntä, että nyt lakon aikana ruvetaan puhumaan potilasturvallisuudesta, kun potilasturvallisuudessa on vuosikaudet henkilöstöpulan takia menty rajaa hipoen kaikilla mittareilla mitattuna”, lääkäritaustainen kansanedustaja Mirka Soinikoski sanoo.

Kuva: KIMMO HAAPALA