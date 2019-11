Mihin Euroopan unioni on menossa? Mitä teemme eurooppalaisilla arvoilla ja miten kehitämme eurooppalaista demokratiaa? Miten Suomi on onnistunut EU:n puheenjohtajana?

Näistä asioista keskustellaan Eurooppalaisen Suomen seminaarissa Musiikkitalolla tänään torstaina eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) ja Kroatian suurlähettilään Josip Buljevićin johdolla. Voit seurata seminaaria suorana lähetyksenä tässä jutussa kello 16 alkaen. Lisätietoa keskustelijoista alla.

Livelähetys käynnistyy tässä noin klo 16:

Ensimmäisen, kello 16 alkavan paneelikeskustelun otsikko kuuluu: Euroopan tulevaisuus: Taistelu oikeuksistamme ja arvoistamme.

Suomi toimii tänä syksynä Euroopan unionin puheenjohtajamaana ja Suomella on näkyvä rooli EU-agendan asettelussa. Suomen puheenjohtajuus sattuu saumaan, jossa vanha komissio ei ole enää täysivaltainen eikä uusi komissio ole vielä aloittanut.

On siis sopiva hetki tarkastella, mitä Suomi on saanut puheenjohtajakautensa aikana aikaiseksi. Suomi on pitänyt esillä etenkin oikeusvaltiokysymyksiä, jotka ovat joutuneet tulilinjalle useissa Euroopan maissa. Onko Suomi kyennyt edistämään prioriteettejaan?

Seminaarissa keskustellaan myös laajemmin eurooppalaisten arvojen merkityksestä ja siitä, miten tärkeänä pidettyä oikeusvaltioperiaatetta voidaan edistää Euroopassa. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan eurooppalaisesta demokratiasta ja sen tulevaisuudesta Euroopan parlamentin näkökulmasta.

Seminaarissa kuullaan eurooppalaisia alansa asiantuntijoita. Tilaisuudessa puhuvat muun muassa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, Kroatian suurlähettiläs Josip Buljević, Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen sekä European Movement Internationalin varapuheenjohtaja Brando Benifei.

Tilaisuudessa on myös paneeleja, joissa kuullaan muun muassa kansanedustaja Jouni Ovaskaa, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäistä, europarlamentaarikko Ville Niinistöä, Euroopan ammattijärjestö ETUCin johdossa toimivaa Liina Carria sekä European Youth Forumin pääsihteeriä Anna Widegreniä.

Tilaisuus on loppuunmyyty. Tilaisuuden juontaa Kauppalehden ja Uuden Suomen EU-kirjeenvaihtaja Soili Semkina.

LUE MYÖS: