Oppositiopuolue perussuomalaiset jatkoi kovaa EU:n elpymispakettikritiikkiään eduskunnan keskustelussa tiistaina. Eduskunta äänestää elpymisvälineen ja elvytyspaketin kokonaisuudesta keskiviikkona valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tarttui eduskunnassa perussuomalaisten kantoihin. Hän viittasi vastalauseeseen, jonka perussuomalaiset valtiovarainvaliokunnan jäsenet jättivät mietintöön.

”Voisi kysyä, mihin tämä [perussuomalaisten] vastalause johtaa? Mikä on vastalauseen motiivi?” Vanhanen aloitti.

Jos eduskunta hylkäisi elvytyspaketin ja hyväksyisi perussuomalaisten esittämät ponnet, ”me antaisimme tässä viestin siitä, että me valmistelemme euroeroa”, Vanhanen jatkoi.

”Eduskunta edellyttäisi, että hallitus laatisi kansallisen varamaksujärjestelmän euroalueen syvien häiriöiden takia ja että edistäisimme euroeron valmistelua. Tästähän tässä kyse on: perussuhtautumisesta unionin jäsenyyteen ja kohteena on erityisesti ensivaiheessa eurojäsenyys. Puhutaan itse asiasta, jos tästä on kysymys”, Vanhanen sanoi.

Perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnan mietinnön vastalauseessa esitetään muun muassa seuraavaa lausumaa:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää hallitun euroeron mahdollistavan mekanismin luomista EU-tasolla.”