Maakaasun tulo Venäjältä uhkaa katketa Suomessa tänään tai huomenna, vahvistaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Asia nousi esille eduskunnan kyselytunnilla, kun kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah nosti esiin julkisuudessa olleet tiedot siitä, että Venäjä saattaa katkaista maakaasutoimitukset Suomeen jo perjantaina.

Ministeri Lintilä vahvistaa, että tietoja kaasutoimitusten katkeamisesta on.

”Meillä on tällä hetkellä tällainen uhka, että kaasu Venäjältä tulee lakkaamaan huomenna tai lauantaina. Tästä on olemassa, sanotaanko, tiettyjä ennakkotietoja”, Lintilä sanoi kyselytunnilla torstaina.

Valtio-omisteinen maakaasuyhtiö Gasum ennakoi jo keskiviikkona, että Venäjä katkaisee maakaasutoimitukset Suomeen joko myöhään perjantaina tai lauantaina.

Maakaasua Gasumille toimittava venäläinen Gazprom on vaatinut Gasumia siirtymään ruplamääräisiin maksuihin, mihin Gasum ei ole suostunut. Gasum pitää vaatimusta sopimusrikkomuksena ja on viemässä sopimusriidan välimiesoikeuteen. Gazprom puolestaan on kiistan kehkeydyttyä uhannut lopettaa kaasun toimitukset.

Näin tilanteeseen on varauduttu

Suomessa tilanteeseen on varauduttu Huoltovarmuuskeskuksessa yksityistalouksien ja kriittisen sektorin, muun muassa terveydenhoidon ja sairaaloiden osalta, ministeri kertoo. Huoltovarmuuskeskus turvaa Lintilän mukaan myös tietyn määrän elintarviketuotantoa.

”Eli sellainen tilanne, että meillä ei olisi elintarviketuotantoa ollenkaan, hoidetaan kyllä sitten pitkälle Huoltovarmuuskeskuksen kautta. Mutta yleisvarautuminen kuuluu yrityksille itselleen. Tämä on se linjaus, jonka mukaan mennään.”

Lintilän mukaan yritykset ovat varautuneet tilanteeseen verrattain hyvin. Hän viittaa Viron Baltic Connector -kaasuputkeen.

"Me voidaan Baltic Connectorin kautta toimittaa osa, ja tästä LNG-laivasta, josta on ollut puhetta, ehkä lähiaikoina päästään tiedottamaan vähän lisää.”

Suomi ja Viro ovat suunnitelleet yhteistä kelluvaa LNG-terminaalia. Sen on toivottu olevan käytössä jo ensi talvena.

