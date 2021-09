Keskustaa Kuntaliiton puheenjohtajapaneelissa edustanut varapuheenjohtaja Petri Honkonen nosti ylös punaisen kortin ”ein” merkiksi, kun paneelissa puoluejohtajilta kysyttiin, pitäisikö maakuntavero säätää Suomeen.

Vastaus ihmetytti paneelissa, sillä hallitus valmistelee jo maakuntaveroa sote-uudistuksen yhteydessä.

”Keskusta on samassa hallituksessa valmistelemassa tätä veroa paraikaa”, huomautti vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi maakuntaveroasiaan ensin.

”Hallitus on sitoutunut siihen, että tätä kokonaisuutta valmistellaan yhtä lailla kuin valmistellaan niitä tehtäviä, mitä tulevaisuudessa hyvinvointialueet voisivat hoitaa. Tähän työhön kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet, ymmärtääkseni myös keskusta. Eli kyllä, tämä [maakuntavero] on tarkoitus viedä eteenpäin. Aikataulu on vielä avoin”, Marin sanoi.

Keskustan Honkonen vahvisti keskustan olevan sitoutunut siihen, että maakuntaveroa valmistellaan ”osana monialaisen maakunnan valmistelutyötä”.

”Hyvinvointialueelle tulee myös muita tehtäviä, joilla voidaan luoda edellytyksiä myös sen verotulokakun kasvattamiseen. Nyt meillä ei vielä tällä hetkellä ainakaan linjausta ole, että tulee monialainen maakunta ja tulee monialaisen maakunnan tehtäviä, niin toistaiseksi, kun tätä vielä valmistellaan, en voi ottaa kantaa siihen, että se varmasti tulee.”

Honkosen mukaan valmistelussa selviää, onko maakuntaveron käyttöönotto mielekästä.

”Tätä on hyvin vaikea valmistella, koska meillä on linjaus, että kokonaisveroaste, suomalaisten kokonaisverorasitus ei saa nousta tämän myötä. Jos maakuntavero tulisi, todennäköisesti se ei olisi mikään kovin korkea. Se olisi ehkä kiinteistöveron, kirkollisveron tasoa.”

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei uskonut, että maakuntavero voitaisiin toteuttaa nostamatta kokonaisveroastetta. Purran mukaan ei myöskään ole selvää, mitä tehtäviä maakunnille voitaisiin siirtää.

”Keskusta hakee samassa yhteydessä neuvotteluasetelmia monialaisiin maakuntiin, aluehallintoon. Eli edelleen siirretään kunnilta pois tehtäviä”, oppositiopuolue kokoomuksen Petteri Orpo sanoi viitaten lisätehtävien siirtämiseen kunnista maakunnille.

Honkonen vakuutti keskustan haluavan, että kunnat säilyvät elinvoimaisina. Honkosen mukaan keskusta ei ole siirtämässä tehtäviä pois kunnilta.

”Emme hae mitään neuvotteluasemia vaan olemme yhdessä sitoutuneet hallituksena siihen, että monialaista maakuntaa valmistellaan.”

Honkosen mukaan maakunnille siirtyisi valtion tehtäviä.

”Käytännössä sellaisia yritystoiminnan edistämisen tehtäviä, joita on nykyään valtionhallinnon aluehallinnolla, ely-keskuksilla. Maakuntaliittojen tehtävät, maakuntakaavoitus – ne ovat tärkeitä asumisen, elinvoiman edistämisen tehtäviä”, Honkonen vastasi kysymykseen siitä, mitä muita tehtäviä hyvinvointialueille siirtyisi.

Pääministeri Marin piti realistisena sitä, että kunnilla voi jatkossa olla keskenään erilaisia tehtäviä ja vastuita esimerkiksi muuttoliikkeen seurauksena.

Marinin mukaan maakuntien tulevien tehtävien suhteen ei kannata olla ehdoton, vaan katsoa suuri kokonaisuus palanen kerrallaan sotesta aloittaen.

”Mutta on hyvin mahdollista, että tulevaisuudessa nämä alueet tulevat vastaamaan kenties muunlaisistakin tehtävistä, siitäkin johtuen, että kuntien tulevaisuus eri puolilla Suomea näyttää erilaiselta väestökehityksestä johtuen”, Marin sanoi.

