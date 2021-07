Covid-19 koronaviruksen deltavariantti on yksi maailman tarttuvimmista hengityselinsairauksista, uutisoi yhdysvaltalaismedia CNBC.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtaja Rochelle Walensky kertoi torstaina, että deltavariantti on huomattavasti muita muunnoksia aggressiivisempi ja herkempi leviämään.

Variantti tarttuu herkästi sen vuoksi, että sitä kantavat ihmiset kuljettavat mukanaan jopa 1000 kertaa enemmän virusta nenäonteloissaan, kuin alkuperäiseen covid-19 muunnokseen sairastuneet. Väite perustuu tuoreeseen tutkimusdataan.

CNBC:n mukaan deltavariantti on nyt aiheuttaja noin 83 prosenttiin USA:n koronavirustartunnoista. Tartuntamäärien viikkokeskiarvo oli noussut 53 prosenttia edellisviikosta, 37674 kappaleeseen päivässä. Kuolemien määrä oli noussut 19 prosenttia, noin 240 ihmiseen päivässä.

”Olemme jälleen yhdessä käännekohdassa tässä pandemiassa, kun tapausten määrä nousee ja sairaalat alkavat saavuttaa maksimikapasiteettinsa joillakin alueilla”, Walansky sanoo CNBC:lle.

Virus leviää Yhdysvalloissa erityisesti heikosti rokotetuilla alueilla. Uusista tartunnoista 40 prosenttia on todettu Floridassa, Texasissa ja Missourissa. 97 prosenttia Yhdysvalloissa koronatartunnan saaneista on rokottamattomia, ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista 99,5 prosenttia on rokottamattomia.

LUE MYÖS: