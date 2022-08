Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik kertoo, että häntä ”todella häiritsee” se, miten länsimaiset turvallisuusasiantuntijat ovat olleet huolissaan mahdollisesta eskalaatiosta Venäjän Ukrainassa aloittamassa laajamittaisessa sodassa. Raikin mukaan tämä asenne itse asiassa pitkittää sotaa.

”Halu välttää eskaloituminen on pidentänyt sotaa ja aiheuttanut lisää kärsimystä ukrainalaisille. Nopeamman ja vahvemman lännen avun avulla sota olisi ohi nopeammin”, hän arvioi Twitterissä.

Raikin mukaan länsimaat pelkäävät kahta asiaa, jotka teoriassa voivat tapahtua yhdessä tai erikseen: Ukrainan sodan laajentumista Nato-Venäjä-sodaksi ja sodan eskaloitumista ydinaseiden käyttöön.

”Mitä tulee Naton ja Venäjän väliseen sotaan, sen estäminen on ollut Naton ydintehtävä, jonka se on tähän mennessä onnistuneesti täyttänyt. Nato ei hyökkää Venäjää vastaan. Venäläiset tietävät, että he eivät voi voittaa sotaa Natoa vastaan, joten he eivät todennäköisesti hyökkää Natoon. Tämä logiikka pätee edelleen”, hän kommentoi.

Ydinaseiden osalta pahinta, mitä länsi voi Raikin mukaan tehdä on näyttää pelkoa.

“Ja juuri tätä länsi on tehnyt. Mitä enemmän osoitamme pelkoa, sitä enemmän Venäjä manipuloi sitä törkeillä ydinuhkilla toivoen voivansa lamauttaa lännen.”

Hän korostaa, että ydinaseiden käyttö missä tahansa mittakaavassa olisi itsetuhoista Venäjälle.

“Kukaan ei voi täysin sulkea sitä pois, mutta pelkonsa osoittamisen sijaan lännen tulisi tehdä selväksi venäläisille, että ydinase ei auta heitä saavuttamaan strategisia tavoitteitaan.”

Kristi Raik arvioi, että länsimailla on vaikeuksia hyväksyä sitä tosiasiaa, että ne ovat mukana pitkäaikaisessa konfliktissa Venäjän kanssa.

“Olemme taipuvaisia ajattelemaan, että yhteistyö on aina parempaa kuin konflikti ja että konfliktit tulee yrittää ratkaista mahdollisimman pian. Tämä ei ole Venäjän strategista ajattelua. Pitkittyneillä konflikteilla on tärkeä rooli Venäjän ulkopolitiikan työkalupakissa. Venäjä jatkaa sotaa Ukrainassa ja konfliktia lännen kanssa niin kauan kuin se uskoo palvelevansa etujaan.”

Raikin mukaan länsimaiden tulisi juuri nyt keskittyä tukemaan Ukrainaa. Hän sanoo, että Venäjän uhka tulee ottaa vakavasti, mutta sen ei saa antaa lamaannuttaa.

"Meidän olisi pitänyt oppia Minskin sopimuksista, että Venäjän kanssa tehdyt kompromissit luovat illuusion vakaudesta, mutta niistä puuttuu täytäntöönpanomekanismi ja ne tulevat pidemmällä aikavälillä entistä kalliimmaksi.”