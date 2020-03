Liike Nytin kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo pitää Sanna Marinin (sd) hallituksen perjantaina julkistamaa 15 miljardin euron massiivista koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten hoitoon suunnattua tukipakettia riittämättömänä.

”Hallituksen paketti yrittäjille kuulostaa hyvältä: 15 miljardia on iso raha. Samaan aikaan se on kuitenkin täysin riittämätön, koska valtio ottaa siinä vain ehdollisen riskin eikä anna suoraa tukea yrityksille”, Harkimo kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Harkimo toivoo suoraa tukea yrityksille ”massatuhon” estämiseksi.

”Olisin odottanut ihan suoria tukia pk-yrityksille, jotka suoraan tuntevat koronan vaikutuksen ja jotka miltei heti ajautuvat kassakriisiin. Kysymyksessähän ei ole tavanomainen liikeriski tai tavanomainen suhdannevaihtelu, vaan välitön myyntikato. Yrittäjät yrittävät pikavippien ja vippaskonstien kanssa pitää toimintaa hengissä, mutta se liki mahdotonta, uskokaa minua: olen yrittäjä ja olen ollut konkurssin edessä tavallisinakin aikoina. Tiedän kuinka vaikeaa se on. Nämä olosuhteet, joissa nyt elämme, eivät ole yrittäjien vika. Siksi valtion on nyt avustettava. Muuten seuraa massatyöttömyys, sen minä takaan.”

Harkimon mukaan palkkakustannukset ovat osin hoidettavissa kevennetyillä lomasäännöillä, mutta haasteeksi jäävät etenkin vuokrat. Hän esittää ratkaisua, jossa valtio antaisi vuokraan suoraan tukea esimerkiksi kolmasosan, yrittäjä maksaisi kolmasosan ja vuokranantaja tulisi vastaan kolmasosan.

”Nyt pitää herätä tai meillä käy kato yritysmaailmassa. Valtion pitää ottaa vastuu ja valtion pitää ottaa riskejä.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) lupasi aikaisemmin lauantaina jo ensi viikolle lisää tukitoimia suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi koronakriisistä.

Lue lisää:

Perjantain tukipaketin yhteydessä puhuttiin isosta lekasta, kun Finnvera sai kymmenen miljardia lisäeuroa käytettäväksi takauksiin. Lintilän sanoin ”valtio takaa, pankit jakaa”.

”Viime viikonloppuna soitin ensimmäisen kerran läpi pankkien johtoa ja maanantaina tavattiin. Pankit ovat olleet erittäin yhteistyöhaluisia. Siellä on erittäin hyvä tietoisuus siitä, että nämä ovat talkoot, joissa kaikkien pitää olla mukana”, Lintilä kertoo.

Toisin sanottuna neuvo yrittäjälle on nyt se, että yhteys omaan pankkiin. Tavoite on saada pienimpäänkin pankin konttoriin tieto siitä, että nyt on lainarahalle takauksia sujuvasti tarjolla.

Harkimo kertoo kuulleensa tästä kuitenkin karuja kokemuksia.

”Olen kuullut Finnveran ja pankin kautta lisälainaa haluavilta yrittäjiltä, että heiltä vaaditaan aina vain lisää vakuuksia ja korkoprosentti on jopa 3–4, mikä on käsittämättömän iso! Miten valtio ja hallitus kuvittelevat yrittäjän pystyvän maksamaan koskaan näitä lainoja takaisin?”

Lue seuraavaksi: