Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Itä-Venäjällä.

Vierailu oli silmiinpistävän täynnä ystävällistä lämpöä ja innostusta. Putin kutsui Kimiä vanhaksi ystäväkseen.

Mutta mysteeri ympäröi sitä, mistä kahden eristetyn maan johtajat todellisuudessa sopivat.

Ainakin voi sanoa, että Putin lähetti viestin länsimaille järjestämällä ylitsevuotavan show’n Kimille. Näin arvioi tutkijoihin nojaten muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

The New York Times tulkitsee Putinin viestin Yhdysvalloille olevan, että lännen Ukraina-tuella on seurauksia.

Ennakkoon on epäilty ja pelätty, että Venäjä pyrkisi ostamaan aseita Pohjois-Korealta Ukrainan-hyökkäyssotaansa varten. Putin ja Kim ilmeisesti pääsivät jonkinlaiseen strategiseen sopimukseen – jonka yksityiskohdat ovat täysin hämärän peitossa.

Synkin skenaario liittyy ydinaseisiin. Pohjois-Korealla on ballistisia ohjuksia, jotka voisivat teoriassa yltää Yhdysvaltoihin asti, mutta käytännössä eivät, sillä niiden tekniikka ei ainakaan vielä ole kunnossa, kertoo BBC. Mutta jos Venäjä on jakanut teknologista osaamistaan Pohjois-Korean kanssa, Yhdysvallat voisi olla iskuetäisyydellä, BBC jatkaa.

Tämän nostaa isona uhkakuvana esiin myös amerikkalainen uutiskanava CNN.

Mahdollisuuden Venäjän sotilaallisesta teknologia-avusta Pohjois-Korealle nostaa esiin myös NY Times.

Toinen pahaenteinen seuraus Putinin ja Kimin tapaamisesta voi olla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vaarantuminen.

”Tämän tulisi olla herätys YK:n jäsenvaltioille tarpeesta kaksinkertaistaa ponnistelut Pjongjangin pakotteiden täytäntöönpanossa”, sanoo soulilaisyliopiston professori Leif-Eric Easley BBC:lle.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa työntää kahta paariavaltiota lähemmäs toisiaan. Putin ei aina ole suhtautunut suopeasti ajatukseen Pohjois-Korean pakotteiden lieventymisestä. Muutos on siis tapahtunut. Syy lienee se, että koko Venäjän panos on hyökkäyssodassa.

Joka tapauksessa vierailu kertoo siitä, että Venäjä ja Pohjois-Korea syventävät yhteistyötään ”seuraavalle tasolle”. Liittoumasta voi tulla pitkäaikainen ja vaarallinen, ennakoi brittilehti Guardian.

Samaan aikaan on muistettava, että sekä Putin että Kim ovat hämääjiä. Kyse voi olla myös harhautuksesta.

