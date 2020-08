Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toivoo hallituksen antavan suomalaisille suosituksen kaiken ei-välttämättömän eli vapaa-ajan ulkomaanmatkailun välttämisestä. Hän kertoi näkemyksensä maanantaina Ylen A-studiossa sen jälkeen, kun viranomaiset olivat kertoneet karanteenikäytäntöjen tiukentamisesta.

Varhila huomautti kysyneensä jo viime viikolla tiedotustilaisuudessa kansalaisilta, onko nyt välttämätöntä lähteä ulkomaille matkailemaan.

”Se alkaa olla aika liki sitä suosittamista, mutta ei toki hallituksen yhteinen suositus”, Varhila totesi A-studiossa.

”Kyllä minä toivon”, hän vastasi kysymykseen siitä, toivoisiko hän hallituksen suosittavan kaiken matkustamisen välttämistä.

Matkustussuositus nyt

Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja kaikilla on oikeus lähteä maasta. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Rajavalvonnasta on luovuttu sisärajaliikenteessä seuraavien maiden osalta: Italia, Islanti, Kreikka, Norja, Malta, Liechtenstein, Tanska, Saksa, Slovakia, Tanska, Unkari ja Viro sekä huvialusliikenne.

Ulkorajaliikenteen osalta seuraavissa maissa: Kypros, Irlanti, San Marino ja Vatikaani.

Sekä kolmansien maiden osalta seuraavissa maissa: Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina (edellyttäen, että EU:n neuvosto vahvistaa Kiinan vastavuoroisuuden).