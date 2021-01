Kunnissa pyritään noudattamaan hallituksen hybridistrategiaa täysimääräisesti, kirjoittaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Puheenvuoron blogissaan. Tähän liittyy kuitenkin ongelma, sillä Vapaavuoren mukaan kunnan toimivalta koronatoimissa ei aina kohdistu oikein.

”Kun strategian mukaisesti jokin alue on epidemian leviämisvaiheessa, tulee kunnan ottaa käyttöön rajoitustoimet, jotka sen toimivaltaan kuuluvat. Näin onkin tehty. Kun hallituksen piiristä on vielä painotettu keinovalikoiman täysimääräistä käyttöä, tätäkin on pitkälti noudatettu”, Vapaavuori kirjoittaa.

”Tilanne ei silti ole hyvä. Suuri ongelma on, että kuntien käytössä oleva toimivalta kohdistuu osittain epätarkoituksenmukaisiin asioihin ja toisaalta se, ettei se kata lainkaan monia tarkoituksenmukaisempia kysymyksiä. Tämä on seurausta lainsäädännössä olevista ilmeisistä puutteista.”

Yksi julkisessa keskustelussa esiin nostettu ristiriita on lasten ja nuorten harrastustoiminnan sulku, jota on verrattu muun muassa baarien aukioloon. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti äskettäin jatkaa harrastusrajoituksia, mutta pormestari Vapaavuori on vaatinut maan hallitukselta selvää linjasta asiasta.

”On selvää, että pitkäaikaisella lasten ja nuorten harrastustoiminnan sululla on kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Oli harrastus sitten liikuntaa, taidetta tai mitä muuta tahansa, on se tärkeä osa lapsen arkea ja parempaa elämänlaatua. Suurta epäoikeudenmukaisuuden tunnetta herättää myös se, miksi lasten ja nuorten harrastustoiminta on ylipäätään täytynyt laittaa tauolle, samaan aikaan kun aikuiset saavat käydä kuntosaleilla ja alennusmyynneissä. Minulla on suurta ymmärrystä tälle. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on ollut verrattain vähän tartuntoja. Nykyisen datan valossa erityisesti nuoriin kohdistuneet toimet eli harrastustoiminnan sulku ja etäopetukseen siirtyminen eivät ole vaikuttaneet merkittävästi tartuntatilanteeseen”, Vapaavuori kirjoittaa.

Hän jatkaa hallitukseen vetoamista.

”Hallitus on nostanut esiin tarpeen tarkastella muuntoviruksen luomassa uudessa tilanteessa koko rajoitus- ja suosituskokonaisuutta uudelleen. Muuntoviruksen uhka tulee ottaa vakavasti. Jos hallitus näkee, että tilanne vaatii vakavia ennakoivia toimia, voi olla ymmärrettävää, että myös lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkaisi tauolla osana laajamittaisempaa yhteiskunnan sulkemista. Jos taas hallituksen uudet linjaukset koskevat vain joitakin yksittäisiä, vaikkakin tärkeitä, rajoituksia, kuten rajanylityspaikkoja, on selvää, ettei nykyisillä harrastustoiminnan rajoituksilla voi jatkaa”, Vapaavuori katsoo.

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä palaa kysymykseen lasten ja nuorten harrastusten rajoittamisesta heti, kun hallituksen uudet linjaukset ovat selvillä. Emme halua rajoittaa lasten ja nuorten elämää yhtään sen kauemmin kuin todella tarpeen on. Jos lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen on olennainen ja tarkoituksenmukaisin keino estää taudin leviäminen, tarvitsevat kansalaiset ja alueelliset päättäjät nyt hyviä perusteluja maan hallitukselta”, pormestari kirjoittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut alueille, että nyt ei ole aika purkaa rajoituksia yleisesti eikä myöskään lasten harrastustoiminnassa.