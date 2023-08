Olkiluoto 2 -laitosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin perjantaina aamuyöllä generaattorin jäähdytysjärjestelmän vian vuoksi. Teollisuuden voima arvioi nyt, että sähköntuotanto palautuu vasta elokuun 28. päivä.

Alkuperäisen tiedotteen mukaan sähköntuotanto olisi palannut jo tulevana maanantaina.

Uusi arvio tuli kirsikaksi kakun päälle jo valmiiksi hankalaan sähköntuotantotilanteeseen. Sähkönsiirron kapasiteettia rajoittavat nyt Suomen ja Ruotsin välillä tehtävät huoltotyöt. Edessä on vähätuulinen viikonloppu ja Loviisa 2 -ydinvoimalan sunnuntaina alkava vuosihuolto osuu ikävään paikkaan.

Olkiluoto 2:n viivästyksestä huolimatta Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ei pidä tilannetta katastrofaalisena.

”En usko sähköpulaan tässä tilanteessa. Jos hinnat lähtevät laukalle, niin kysyntä reagoi. Meillä on myös kesän ajan kylmillään lämpövoimalaitoksia, joita voinee tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön.”

Käytännössä elokuun lopulle viivästynyt sähköntuotannon palautus tarkoittaa normaalia rajumpaa hinnanvaihtelua. Leskelä suhtautuu tilanteeseen optimistisesti.

”Opimme viime talvena kansana paljon sähkön käytöstä ja hinnan seuraamisesta. Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa vaihtelut hinnassa voivat olla suuria. Huomaan ajattelevani itse, että viikonloppu on kuin verryttelyjakso talvea varten. Hyvä herätys siihen, että sähkön hintaa seurataan.”

Kymmenen prosenttia

Itsekin pörssisähkön kuluttajana Leskelä ei pidä tilannetta asiakkaan kannalta dramaattisena. Sähkönkulutus on loppukesästä maltillista talveen verrattuna, eikä yksittäinen laitos ole hänen mukaansa ratkaiseva. Ajoitus viikonloppuun on myös onnekas, sillä sähkön kulutus on tähän aikaan vuodesta 1000 megawattia arkipäiviä pienempi.

Olkiluoto 2 vastaa loppukesällä noin kymmentä prosenttia kaikesta suomalaisten sähkönkulutuksesta. Voimalan kapasiteetti on 890 megawattia. Tuulivoiman kapasiteetti on suomessa yhteensä noin 5800 megawattia. Siksi Leskinen pitää vähätuulisuutta ratkaisevampana kuin yksittäistä voimalaa.

”Oli odotettavissa, että Olkiluoto 2 on poissa pelistä maanantaihin asti. On hyvä, että tarkempi arvio on nyt osattu antaa, mutta tiukahko tilanne jatkuu kunnes sään myötä saadaan apuja.”

Rauhallisesta suhtautumisesta huolimatta Leskelä ei vähättele voimalan merkitystä. Vaikka sähköpulaa ei ole luvassa, vaikutukset varmasti näkyvät hinnoissa.