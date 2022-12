Asuntoa ostaessa on hyvä arvioida sijoituksen arvon kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Kuvituskuva.

Rakennusyhtiö JM Suomen myyntipäällikkö Liisa Nuutinen toteaa, että nykyisin etenkin vastikkeet ja sitä myöten asumiskustannukset ovat tärkeässä roolissa asunnon arvon säilymisen kannalta.

Asunnon korkea vastike voi Nuutisen mukaan kertoa asunto-osakeyhtiön huonosta hoidosta tai mahdollisesti tulossa olevista suurista remonteista, joihin kerätään varallisuutta vastikkeita nostamalla.

Nuutinen kehottaa katsomaan asuntokaupoilla vastikkeen suuruutta neliöihin nähden.

”Esimerkiksi linjasaneeraus kustantaa arviolta noin 1 300–1 400 €/m2. Etenkin haja-asutusalueella remontin hinta voi hyvin nousta asunnon arvoa suuremmaksi. Näissä yhtiöissä hoitovastike on hyvin usein yli 1 €/m2/kk suurempi kuin hoidetuissa tai uusissa yhtiöissä”, Nuutinen havainnollistaa tiedotteessa.

Energiatehokkuus ja sijainti keskeisessä asemassa

Asunnossa toteuttavat niin sanotut tee-se-itse -remontit ovat toinen selkeä varoitusmerkki. Näihin korjauksiin asukas ei ole pyytänyt isännöitsijän lupaa. Itse ja omin luvin toteutetut remontit voivat pahimmillaan olla vaarallisia ja laskevat lähes aina asunnon arvoa.

Tupakointi sisällä asunnossa laske myös lähes aina myyntihintaa, sillä tupakoinnin haju ei lähde huoneistosta pesemällä, vaan pinnat on kokonaan maalattava, huomauttaa Nuutinen.

”Jos huomaa asuntonäytöllä merkkejä tupakoinnista, niin kannattaa ehdottomasti vaatia myyjää hoitamaan asia kuntoon ennen ostoa”, Nuutinen sanoo.

Positiivisesti asunnon arvon säilymiseen vaikuttavat asunnossa toteutetut energiatehokkuutta parantavat, ympäristöystävälliset ratkaisut, jotka huomioivat ilmastonmuutoksen.

”Näitä asioita kannattaa nyt etsiä uutta asuntoa metsästäessä”, Nuutinen toteaa.

Asunnon jälleenmyyntiarvoa mietittäessä myös sijainti on tärkeä. Ennen ostamista on Nuutisen mukaan hyvä selvittää kaupungin rakennusvalvonnasta, onko ympäristöä tai lähinaapurustoa koskevassa kaavassa tulevia rakennushankkeita ja jos on, niin mitä nämä hankkeet ovat.

