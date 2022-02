Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti sunnuntaina valtioneuvoston esityksestä, että Suomi lisää apuaan Ukrainalle ja toimittaa maan avuksi myös sotilaallisia suojavälineitä.

Suomi lähettää Ukrainaan 2000 kappaletta luotisuojaliivejä ja 2000 komposiittikypärää, 100 kappaletta paareja sekä kaksi ensihoitoaseman varustusta. Valtioneuvosto myönsi lisäksi Virolle Suomelta ostettujen kenttätykkien ja niiden ampumatarvikkeiden jälleenvientiluvan Ukrainaan.

”Toivottavasti apu saadaan liikkeelle jo huomenna. Haupitsien suhteen on tietysti Viron asia, miten ja millä aikataululla he toimivat”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kommentoi sunnuntaina iltapäivällä valtioneuvoston istunnon jälkeen medialle.

Kaikkosen mukaan Suomi on lähdössä mukaan myös EU:n yhteiseen pakettiin, josta mahdollisesti saadaan päätöksiä vielä tämän illan aikana.

”Siinä on myös niin sanottua kovaa materiaalia mukana. Se on käsittääkseni ensimmäinen kerta”, hän kommentoi.

Suomi on aikaisemmin suhtautunut jyrkän kielteisesti asevientiin sotatoimialueille. Kaikkonen ei sunnuntaina kuitenkaan sulkenut pois Suomen mahdollista aseapua Ukrainaan.

”Tässä on kysymys siitä, että meillä on sota keskellä Eurooppaa. Tämä on johtanut uudelleen arviointiin, katsomme, että näin voidaan tehdä.”, Kaikkonen perustelee muutosta näkökannassa.

Uutistoimistot kertoivat juuri ennen Kaikkosen lyhyttä tiedotustilaisuutta, että Venäjä nostaa ydinasevoimiensa valmiutta vastauksena länsimaiden pakotteisiin.

”Ei kuulosta hyvältä”, puolustusministeri kommentoi.

LUE LISÄÄ: