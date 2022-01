Yhdysvaltain presidentti Joe Biden nosti Suomen esiin puhuessaan Venäjästä toimittajille torstain vastaisena yönä.

Presidentiltä kysyttiin Ukrainan tilanteesta ja siitä, miksi uusien pakotteiden uhka vaikuttaisi Vladimir Putiniin nyt, kun aikaisemmatkaan eivät ole tehonneet.

”Koska hän ei ole koskaan nähnyt sellaisia pakotteita, jotka lupasin”, Biden aloitti pitkän vastauksensa.

Bidenin mukaan Venäjä joutuu vastuuseen, jos se hyökkää Ukrainaan. Asia liittyy myös siihen, mitä Venäjä tarkemmin hyökätessään tekisi. Jos kyseessä olisi ”vähäinen tunkeutuminen”, saatetaan päätyä riitelemään vastatoimista, presidentti huomautti. Mutta jos Venäjä todella tekee sen, mihin sillä on kykyä rajalle kerätyillä voimilla, Venäjälle olisi luvassa katastrofi, hän varoitti.

”Liittolaisemme ja kumppanimme ovat valmiita asettamaan kovia kustannuksia ja merkittäviä haittoja Venäjälle ja Venäjän taloudelle.”

Putinin on valittava joko eskalaatio tai diplomatia, Biden sanoi.

”Viimeinen asia, mitä Venäjä haluaa”

Biden otti Suomen esiin ja viittasi puolustusliitto Natoon sekä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan.

”Puhuin Suomen pääministerin kanssa. Keskustelimme Suomen ja Ruotsin huolista koskien Venäjän toimia. Viimeinen asia, mitä Venäjä haluaa, on se, että Suomi muuttaa asemaansa. He eivät sanoneet, että tulevat tekemään sen, mutta he keskustelevat siitä, mitä itse asiassa on meneillään ja kuinka röyhkeä Venäjä on”, Biden sanoi.

Biden sekoitti pääministeri Sanna Marinin (sd) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön. Tosiasiassa Biden nimittäin keskusteli presidentti Niinistön kanssa.

Biden totesi uskovansa, että luvassa on vakavia taloudellisia seuraamuksia. Vaikka Venäjällä on Ukrainassa sotilaallinen ylivoima, se maksaa kovan hinnan, jos hyökkää Ukrainaan, Biden lupaili.

”Jos he hyökkäävät, he tulevat maksamaan. Heidän pankkinsa eivät voi sen jälkeen käyttää dollareita.”

Aiemmin Suomi nousi esiin Yhdysvaltain ulkoministerin haastattelussa viime viikolla. Tuolloin Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi Uudelle Suomelle, että Suomen turvallisuuspolitiikka on noussut poikkeuksellisella tavalla kansainvälisen poliittisen keskustelun ytimeen.

