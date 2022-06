Yhdysvaltain korkein oikeus toimii perustuslain mukaan, kirjoittaa Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko maailmaa kuohuttavasta aborttilinjauksesta.

Korkeimman oikeuden päätös Yhdysvaltain korkein oikeus teki viime viikolla päätöksen, joka kumosi liittovaltiotasolla määritellyn oikeuden aborttiin. Ratkaisu tarkoittaa sitä, että nyt päätökset aborttioikeudesta tehdään osavaltiotasolla. Ensimmäiset osavaltioiden aborttikiellot astuivat voimaan heti korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen, STT on kertonut.

”Näin humanistina Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöstä voi pitää järkyttävänä. Kärjistetysti 2020-luvulla joukko valkoisia ja etuoikeutettuja miehiä tekee päätöksen naisten oikeudesta omaan kehoonsa pohjaten sen toisten valkoisten ja etuoikeutettujen miesten kirjoituksiin yli kahdensadan vuoden takaa. Yhdysvaltain poliittisen historian tutkijana ratkaisu on kuitenkin ymmärrettävä”, Kokko avaa omaa suhtautumistaan aiheeseen Puheenvuoron blogissaan.

Kokko viittaa STT:lle antamaansa haastatteluun, jossa hän arvioi aborttipäätöksen syventävän Yhdysvaltojen sisäisiä jakolinjoja entisestään ja vievän suurvallalta uskottavuutta ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustajana. Blogissaan Kokko haluaa selventää, miksi korkeimman oikeuden ratkaisu on kuitenkin historiallisesti ymmärrettävä: päätöksen tausta ja ”todelliset syyt” ovat Yhdysvaltain perustuslaissa ja sen antamissa oikeuksissa osavaltioille.

”Tämä oli kenties merkittävin asia, jota jouduin Yhdysvaltain vaalien aikaan avaamaan toimittajille ja perustelemaan miksi Yhdysvallat monessa suhteessa toimii meidän näkökulmastamme epärationaalisesti tai epädemokraattisesti”, Kokko kirjoittaa.

”Meillä Suomessa vallalla on ollut hegeliläinen valistusihanne, jossa valtio on kaikki kaikessa. Valtio ja yhteisö menevät yksilön edelle, kun taas Yhdysvalloissa anglosaksinen vapausperinne on hallinnut maata sen syntyhetkestä lähtien. Missä määriin siis valtio voi ’pakottaa’ kansalaiselle esim. koulutusta tai sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa?”

Yhdysvalloissa osavaltiot ovat luoneet liittohallituksen eikä toisinpäin, Kokko summaa.

”Osavaltioiden riippumattomuus liittohallituksesta on edelleen vahva ja vallalla on käsitys, että kaikki asiat, joita perustuslaissa ei ole yksiselitteisesti mainittu liittohallituksen tehtäväksi kuuluvat osavaltioille. Lähinnä liittohallituksen tulee vastata ulko- ja puolustuspolitiikasta ja tietyistä taloudellisista kysymyksistä.”

”Tästä lähtökohdasta käsin oikeuslaitoksessa originalistit tulkitsevat tai oikeastaan ovat tulkitsematta perustuslakia vaan ottavat sen kirjaimellisesti. Kaikki ne 2000-luvun viisaudet, joita kansakunnan perustajaisät eivät ymmärtäneet kirjata perustuslakiin (kuten abortti) eivät kuulu liittohallituksen toimivaltaan vaan kuuluvat osavaltioille”, hän selventää.

Näkemyksen ”merkittävin ongelma on tietysti siinä, että perustuslain näkemykset yksilöiden vapauksista, demokratiasta ja osavaltioiden oikeuksista pohjautuvat valkoisten orjanomistajien käsitykseen 1700-luvun lopulta ja ymmärrettävästi periaatteita on vaikea soveltaa 2020-luvun yhteiskuntaan”, Kokko jatkaa.

Onko korkeimman oikeuden aborttipäätös sitten ”oikea”, Kokko kysyy.

”No ainakin originalistien näkökulmasta se on koska perustuslaissa aborttia ei ole mainittu. Osavaltioiden suvereniteetin perusteella se on myös oikein sen siirtäessä vallan osavaltioille ja tietyssä mielessä lähemmäksi kansalaisia. Yksilönvapauksien näkökulmasta tilanne on ongelmallisempi, sillä nyt syntymättömän olennon oikeudet menevät elävän edelle”, hän vastaa kysymykseensä.

