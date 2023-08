Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan syksyn muutosneuvottelujen mittakaava on tiedossa 5. syyskuuta, kun Pirhan aluehallitus julkaisee seuraavan hallituksen kokouksen esityslistan.

Muutosten aika. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan syksyn muutosneuvottelujen mittakaava on tiedossa 5. syyskuuta, kun Pirhan aluehallitus julkaisee seuraavan hallituksen kokouksen esityslistan.

Muutosten aika. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan syksyn muutosneuvottelujen mittakaava on tiedossa 5. syyskuuta, kun Pirhan aluehallitus julkaisee seuraavan hallituksen kokouksen esityslistan.

Kun hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden ennuste alijäämästä muuttuu niin voimakkaasti kuin Pirkanmaalla on käynyt, on syytä selvittää, mistä muutos johtuu. Keväällä Pirhan talousarvio kaavaili vuoden alijäämäksi 63,5 miljoonaa euroa, tällä viikolla julkistettu alijäämäarvio on 95 miljoonaa euroa.