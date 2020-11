Koronavirustartuntojen määrä on ollut syksyllä rajussa kasvussa toisen aallon pyyhkiessä yli Euroopan.

Euroopan Unionissa on todettu Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan jo yli 9,6 miljoonaa koronavirustartuntaa.

Kymmenen miljoonan rajapyykki lähenee uhkaavasti.

Kiihtyvä tilanne on ajanut maita myös tiukkoihin rajoituksiin epidemian torjumiseksi. Tuoreet tartuntaluvut kertovat, että rajoitukset ovat alkaneet tuottaa tulosta.

Belgia painoi tartunnat laskuun

Yksi pahimmista tilanteista oli lokakuussa Belgiassa, joka otti marraskuun toisena päivänä käyttöönsä tiukat rajoitukset.

Niissä muun muassa maskin käyttö on pakollista kaikkialla, ja öinen liikkumakielto on voimassa iltakymmenestä aamukuuteen. Etätyö on pakollista, jos siihen on mahdollisuus. Koulut ovat myös etäopetuksessa marraskuun 15. päivä saakka.

Miltä näyttää Belgian tartuntakäyrä?

Maan tartuntojen liukuva seitsemän päivän keskiarvo näyttää jälkikäteen kääntyneen laskuun juuri kuun vaihteessa.

Keskiarvo oli Worldometerin datan mukaan kuun vaihteessa noin 24 000. Nyt kolmen päivän keskiarvo on noin 4 000, eli tartuntojen määrä on laskenut huomattavasti.

Naapurimaa Hollanti oli sekin koronan toisen aallon pahimpia maita lokakuun lopulla. Seitsemän päivän keskiarvo oli noin kymmenen tuhatta.

Nyt Hollannissa on todettu keskimäärin viitisen tuhatta tartuntaa päivässä. Tartuntahuippu on pari viikkoa takana päin.

Espanjassa vitsaus ei hellitä

Ranska on ollut sekin yksi eniten toisesta aallosta kärsineistä euromaista.

Maan presidentti Emmanuel Macron julkisti toisen sulkutilan maahan marraskuun alusta. Sen myötä ravintolat ja baarit suljettiin, mutta koulut ja tehtaat pysyivät auki.

Pari viikkoa tuon jälkeen kuva näyttää hieman aiempaa valoisammalta, joskaan ei yhtä hyvältä kuin Belgiassa.

Tartuntojen seitsemän päivän keskiarvo kävi 54 000:ssa viime viikonloppuna, ja sen jälkeen tartunnat ovat olleet 20 000:n ja 36 000:n välimaastossa.

Espanjassa vitsaus ei ele hellittänyt rajoituksista huolimatta olennaisesti. Seitsemän päivän keskiarvo on pysytellyt 17 000:n tuntumassa lokakuun lopusta tähän päivään.

Italiassa päivittäisten määrien kasvu on pysähtynyt 35 000:een, mutta trendi ei ole vielä laskeva.

Irlannin vasara on iskenyt

Saksassa tilanne on yhä heikko, mutta liittokansleri Angela Merkelin mainitsema eksponentiaalinen kasvu on saatu aisoihin.

Marraskuun kestävät tiukat rajoitukset ovat katkaisseet tartuntojen kasvun ja liukuva keskiarvo on nyt noin 18 000 viime viikonlopusta alkaen.

Isossa-Britanniassa keskiarvo tasoittui jo kuun vaihteessa, noin 23 000:een. Sielläkään tartunnat eivät ole kuitenkaan painuneet toistaiseksi laskuun.

Tsekissä sen sijaan rajoitustoimet ovat painaneet liukuvan keskiarvon laskuun marraskuun alussa.

Lähes täyden sulkutilan ensimmäisten joukossa jo lokakuussa julkistanut Irlanti puolestaan on saanut keskiarvonsa painumaan jo 1 100:sta alle 400:n päivässä.

Maassa haluttiin saada epidemia hallintaan ennen joulua, ja tämä vasara ja tanssi -toimintamalli näyttäisi tuottavan tulosta. Epidemia lähti lähes hallitsemattomaksi kesällä, kun tanssi-vaihe oli liiankin huoleton.