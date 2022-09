EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoo BBC:n haastattelussa, että Venäjän ydinaseuhka on syytä ottaa todesta.

”Sota on saavuttanut vaarallisen hetken. Venäjän armeija on ajettu nurkkaan, ja presidentti Vladimir Putinin reaktio - ydinaseilla uhkaaminen - on erittäin huono”, hän kommentoi.

Borrell viittaa Putinin aikaisemmin tällä viikolla pitämään puheeseen, jossa Venäjän presidentti korosti, että maalla on erilaisia tuhoaseita ja että se on valmis käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja. Borrell nostaa esiin erityisesti sen, että Putin korosti puheessaan, ettei bluffaa.

”Kun ihmiset sanovat, että kyseessä ei ole bluffi, heidät on syytä ottaa vakavasti”, Borrell huomautti.

EU-johtaja katsoo, että Venäjän Ukrainassa aloittamaan laajamittaiseen sotaan on löydettävä diplomaattinen ratkaisu, joka säilyttää Ukrainan itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden.

”Muussa tapauksessa voimme ehkä lopettaa sodan, mutta meillä ei ole rauhaa, vaan uusi sota.”