Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho sanoo tiedotteessaan, että ”Merivoimien uusien alusten todellinen käyttötarkoitus [on] jätetty kertomatta”. Lisäksi Yrttiahon mukaan on tapahtunut kustannusten ylitys.

Valtioneuvosto päätti aiemmin tässä kuussa Merivoimien uusien Pohjanmaa-luokan taistelualusten hankinnasta.

Nyt tilatut neljä Pohjanmaa-luokan alusta ovat luokkaa suurempia kuin hankintaprosessin kuluessa on annettu ymmärtää, korveteista on tullut fregatteja, Yrttiaho sanoo.

”Alusten koosta on annettu ristiriitaista tietoa, mikä on omiaan hämärtämään käsitystä siitä, mitä todellisuudessa ollaan hankkimassa ja mikä siis on alusten käyttötarkoitus, toteaa kansanedustaja”, Yrttiaho katsoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Yrttiaho kysyy, ”onko harhaanjohtaminen ollut tietoista”.

”Pohjanmaa-luokan uudet alukset ovat pituudeltaan ja uppoumaltaan suunnilleen saman kokoisia kuin Yhdysvaltojen Freedom-luokan rannikkotaistelualukset (LCS). Näiden tietojen valossa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nykysuuntauksen taustaa vasten näyttää siltä, että uusilla taistelualuksilla on tarkoitus osallistua Yhdysvaltojen ja Naton osoittamiin kansainvälisiin tehtäviin maailman merillä eikä ensisijaisesti puolustaa Suomen rannikko- ja merialueita”, Yrttiaho väittää.

Yrttiaho kysyy myös kustannusylityksestä.

”Laivue 2020 -hankkeelle on aiemmin myönnetty rahoitusta yhteensä 1,232 miljardia euroa. Valtioneuvosto on kuitenkin päätöksessään 19.9. hyväksynyt lähes sadan miljoonan euron kustannusylityksen. Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannukset (ilman indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia menoja) ovat päätöksen mukaan 1 325,48 milj. euroa. Tarvittavat lisärahat osoitetaan vuoden 2019 kolmannessa lisäbudjetissa”, hän sanoo kirjallisessa kysymyksessään.