”Olin kuullut Sanna Marinista jo aiemmin. Mutta kun saimme tietää hänen pitävän valmistujaispuheen, etsimme ystävieni kanssa hänestä lisää tietoa ja innostuimme”, kertoo New York Universityn (NYU) valmistunut fysiikan opiskelija Esther Bioh keskiviikkona Yankee Stadiumilla Bronxissa.

Vastaavan kokemuksen jakoi todennäköisesti monet pääministeri Marinin puhetta kuulemassa olleet opiskelijat ja muut yleisössä olleet. Marinia ja Suomea on googletettu täällä ahkerasti viime päivinä.

Mutta ei toki ensimmäistä kertaa. Viime vuonna Marin herätti New Yorkissa ja laajemmin Yhdysvalloissa ihastusta muun muassa tanssimalla Suomessa ja tällä kertaa paikan päällä NYU:n juhlittuna kunniatohtorina.

”Tiesin hänestä jo entuudestaan, enkä ainoastaan bilevideoiden vuoksi”, naurahtaa sosiaalityötä opiskellut Luis de Jesus.

”Vallassa olevat nuoret naiset ovat iso asia. Hänen radikaali julkisuuskuvansa on vaikuttava, sillä Yhdysvalloissa valta on edelleen usein hyvin miehistä, oikeistolaista ja heteronormatiivista. Marin on täydellinen vastakohta sille, mihin olemme tottuneet. Sitä ei voi muuta kuin ihailla”, de Jesus jatkaa.

Esther Biohille jäi Sanna Marinin puheesta päällimmäisenä mieleen muutoksen aktiivinen haluaminen.

"Muutoksen aikaansaamiseksi sitä on haluttava. Tämä on tärkeä viesti etenkin naisille, sillä yhä monesti kuulemme, että pitäisi olla vain tyytyväisiä siihen mitä meillä on. Aina ei ajatella, että on sallittua haluta enemmän, menestyä ja olla parempi.”

Juhlat. NYU:sta valmistuneet Luis de Jesus ja Esther Bioh. Kuva: Pontus Höök

Fakta Sanna Marinille kunniatohtorin arvo Pääministeri Sanna Marinille myönnettiin keskiviikkona New Yorkin yliopiston kunniatohtorin arvo. Perusteluissaan NYU totesi Marinin olevan uuden sukupolven eurooppalaisten päättäjien johtohahmoja. Marinia kehuttiin lisäksi suorapuheisena Nato-jäsenyyden tukijana ja Venäjän hyökkäyksen vastustajana. Yliopiston kunniatohtorin arvonimen saivat Marinin lisäksi myös kolme muuta henkilöä, Nobel-palkittu kemisti Carolyn Bertozzi, tanssitaiteilija Misty Copeland sekä matemaatikko Freeman A. Hrabowski. Marin oli valittu pitämään tilaisuuden pääpuheen kaikkien palkittujen puolesta. Valmistujaispuheissa on tyypillisesti nuoria kannustava ote, näin myös Marinin puheessa. Manhattanin Greenwich Villagessa pääkampustaan pitävä New York University on vuonna 1831 perustettu yksityinen yliopisto, jossa on opiskelijoita eri puolilta maailmaa kaikkiaan noin 50 000. Valmistujaisjuhlaa vietettiin baseball-seura Yankeesin stadionilla Bronxin kaupunginosassa. Paikalla oli noin 13 000 valmistuvaa opiskelijaa. Perheenjäseniä, läheisiä sekä muuta yliopiston henkilökuntaa kaikkiaan noin 26 000 henkeä. Kaikkiaan väkeä oli siten lähes 40 000.

Noin vartin kestäneessä puheessaan Marin nosti esiin kolme keskeistä neuvoa valmistuville opiskelijoille.

Ensimmäinen on se, että kaikilla on oikeus haluta asioita ja haluta asioiden muuttuvan. Toinen on se, ettei halu yksin riitä riitä. Jos haluaa muuttaa asioita, on otettava ohjat käsiin. Kolmantena neuvona Marin kehotti lakata pelkäämästä.

Marinin mukaan maailmassa käynnissä olevat geopoliittiset muutokset kyseenalaistavat demokraattisia arvoja, kuten laillisuutta, ilmaisuvapautta ja sukupuolten tasa-arvoa. Markkinatalous ja talouden kasvu eivät ole olleet tae liberaalien arvojen etenemisestä.

Lisäksi ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaavat koko ihmiskuntaa ja hiljattain tekoälyn nopea kehitys on tuomassa yhteiskuntiin vallankumouksellisia muutoksia, Marin totesi.

”Kaikki nämä kysymykset ovat taisteluja arvoista. Ja meidän kaikkien on otettava puolemme tässä taistelussa. Mitään keskitietä ei ole olemassa”, Marin painotti.

Kannanotto oli voimakas ja tuntui vetoavan opiskelijoihin. Kompromisseja on toki hyödyllistä hakea, kun yhteisiä näkemyksiä löytyy.

Mutta kun kyseessä ovat eksistentiaalisia uhkia, on arvoja puolustettava rohkeasti. Se pätee esimerkiksi sodassa, joka koettelee tällä hetkellä Ukrainaa, miettii Luis de Jesus.

”Ukrainan sodassa Venäjä on ottanut askelia, joita ei enää voi ottaa takaisin. Kun väkivalloin yritetään ryöstää toisen valtion maita ja alistaa kansaa ja kulttuuria, on mahdotonta pysyä puolueettomana.”

Samoin ajattelee myös biologiaa opiskellut Elecia, jota ilahdutti myös Marinin puheet ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä.

Marin totesi muun muassa, ettei ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta voi odottaa vakaampia aikoja. Elecia kantaa huolta muun muassa siitä, että ilmastotoimet jäävät vähemmälle huomiolle sotien ja muiden globaalien haasteiden kuten inflaation varjossa.

Yhteiskuntapolitiikkaa opiskellut Lydia toivoo, että Yhdysvalloissa nähdään vielä joskus presidenttinä Sanna Marinin kaltainen nuori nainen. Ainakaan ensi vuoden 2024 presidentinvaaleissa näin ei vielä käy, mutta ehkä ensi vuosikymmenellä, hän pohtii.

Ja Lydialla oli vielä yksi huomio: Marin oli hänestä erittäin sujuva, ei lukenut puhetta paperista käytännössä lainkaan.

Suomi kiinnostaa. NYU:n valmistuneet opiskelijat Julia, Licia, Lydia ja Piyanka haluavat jäädä New Yorkiin työskentelemään, mutta vierailu Suomessa kiinnostaisi kovasti. Kuva: Pontus Höök

Show. Bronxin Yankee Stadiumilla oli keskiviikon valmistujaisjuhlassa komea tunnelma. Kuva: Pontus Höök

Arvokasta Suomen maabrändille

Mielikuvat Marinista ja hänen kauttaan Suomesta ovat Yhdysvalloissa pääosin valtavan myönteisiä. Tämä kävi ilmi keskiviikkona keskusteluissa opiskelijoiden sekä NYU:n henkilökunnan kanssa.

Marinin saama julkisuus Atlantin toisella puolella ja kansainvälisesti on ollut poikkeuksellisen positiivista ja tukenut osaltaan myös Suomen maabrändiä. NYU:n kunniatohtorin arvonimi on tästä yksi konkreettinen osoitus.

Kokonaisuudella on siten kytköksensä myös Suomen talouteen. Yhdysvallat on jo noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi ja suomalaisten yritysten kasvupotentiaali on Yhdysvalloissa nyt harvinaisen vahva.

Nato-jäsenyys on yksi asia, joka on tuomassa kauppaan uutta vauhtia. Oma vaikutuksensa on kuitenkin ollut myös pääministeri Marinilla, joka on näkyvyydellään ja olemuksellaan tukenut Suomen kiinnostavuutta maailmalla kenties erilaisella otteella kuin yksikään pääministeri ennen häntä.

Sen vuoksi Marinin esiintyminen kymmenille tuhansille ihmisille New Yorkissa on suomalaisille hyvä uutinen riippumatta siitä, mitä puoluetta on vaaleissa äänestänyt.

Kuulijoiden joukossa oli useita tulevaisuuden päättäjiä, yrittäjiä, taiteilijoita ja muita eri alojen asiantuntijoita, joiden joukossa on Marinin ansiosta taas uusia Suomi-faneja. Tämän tosiasian arvoa on vaikea mitata.