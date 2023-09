Valtio on omistanut Elisaa lähes 15 vuotta.

Valtio aikoo tulouttaa hallitusohjelman mukaisiin investointeihinsa neljä miljardia euroa yhtiöomistuksistaan vaalikauden aikana. Tulouttaminen tarkoittaa muun muassa omistusosuuksien myyntejä ja ylipääomitusten purkua.

Varsinkin pörssiyhtiöiden myyntien suhteen markkinatilanne on vaikea, kun arvostukset ovat merkittävästi laskeneet.

Kaikkien yhtiöiden osalta lasku ei ole ollut kuitenkaan jyrkkää, ja myyminen voi näyttää numeroiden valossa jopa houkuttelevalta, kun verrataan ostohetkeä tähän päivään.

Onnistunut Elisa-operaatio

Yksi tällainen omistus on operaattori Elisa. Sen valtio-omistuksen tarina nivoutuu valtion sijoitusyhtiö Solidiumin perustamiseen ja islantilaisten sijoittajien Elisa-nurkkaukseen.

Vuonna 2008 finanssikriisin jo jyllätessä islantilaisesta Novatorista oli tullut Elisan suurin omistaja. Islantilaisyhtiö ei herättänyt Elisassa eikä Suomen valtiossa suurta luottamusta. Heräsi pelko, mihin omistukseen suomalainen televerkko lopulta ajautuu.

Valtio sopikin työeläkeyhtiö Varman kanssa, että eläkeyhtiö ostaa islantilaisomistajan ulos Elisasta. Samassa sovittiin siitä, että valtio sitoutuu ostamaan myöhemmin Varman hankkimat Elisa-osakkeet. Varma toimi siis eräänlaisena valtion bulvaanina osakekaupoissa.

Valtio hankkikin Varmalta joulukuussa 2008 Elisa-potin maksaen osakkeesta 11,20 euroa. Kauppahinta oli vajaat parisataa miljoonaa euroa. Valtiolle tuli kymmenen prosentin osuus Elisasta, mikä osuus sillä on edelleen.

Valtio perusti samaan aikaan Solidiumin, jonne Elisan valtio-omistus siirrettiin. Omistajaohjausministerinä tuolloin toiminut puolustusministeri Jyri Häkämies (kok) halusi Solidiumista ammattimaisen ja sinivalkoisen ankkuriomistajan turvamaan sitäkin, ettei Suomesta tule pelkkä tytäryhtiötalous.

Solidiumiin tuli nippu pörssiyhtiöiden vähemmistöomistuksia. Vain erityisen strategiset omistukset kuten energiayhtiö Fortum, lentoyhtiö Finnair ja nykyinen polttoaineyhtiö Neste jäivät Solidiumin ulkopuolelle.

Elisa on ollut Solidiumille ja sitä kautta valtiolle hyvä osinkokone ja sen kurssikehitys vahva. Osake maksaa nykyisin noin 45 euroa.

Elisa on pysytellyt sodan ja korkojen nousun runtelemassa markkinassa hyvin pinnalla. Viime puolen vuoden aikana arvosta on lähtenyt ”vain” 18 prosenttia. Völissä on maksettu osinkoa. Valtion vuonna 2008 tekemää Elisa-sijoitusta voi pitää nappisuorituksena.

Elisan markkina-arvo on 7,5 miljardia euroa ja siitä valtion omistuksen arvo siis 750 miljoonaa.

Sonerassa yksi häikäisevä ajoitus

Toinen niin ikään jo kauemmas historiaan ja televerkkoihin liittyvä valtion onnistunut osakeoperaatio oli Soneran pienen siivun myyminen.

Sonera oli teknologiakuplan yksi tunnetuimmista symboleista, joka lopulta lipui ruotsalaisen Telian syliin.

Vuonna 2000 maaliskuun 7. päivä Paavo Lipposen (sd) kakkoshallitus teki viisaan päätöksen ja myi kurssihuipussa reilut kolme prosenttia Sonerasta. Osakkeesta maksettiin valtiolle 92 euroa. Valtio kääri kaupasta 12 miljardia euroa. Valtion osumatarkkuus oli huikea: se myi päivä sen jälkeen, kun Soneran osake kävi historiansa korkeimmalla tasolla 96 eurossa.

Asian voi kääntää toisinkin. Voi kysyä, miksi valtio myi tuolloin vain kolme prosenttia. Jos se olisi myynyt Soneran kokonaan, summalla olisi kuitattu silloisesta valtion velasta puolet eli vajaat 40 miljardia euroa. Valtio ehti kuitenkin rahastaa Soneralla kurssinousun aikana kaksi kertaa aiemminkin: vuonna 1998 ja 1999.

Vuonna 2000 Sonera hankki Saksasta umts-verkon toimilupia neljällä miljardilla. Pari vuotta myöhemmin ne todettiin arvottomiksi.

Soneran osakekurssi päätyi pian vuoden 2000 osakemyynnin jälkeen roimaan laskuun. Kesäkuussa 2001 osakkeen arvo oli enää vajaat kuusi euroa, kun valtio oli myynyt vuotta aiemmin osaketta 92 eurolla.

Vuoden 2001 lopussa valtio joutui jo pääomittamaan Soneraa osallistumalla yhtiön osakeantiin. Syinä olivat romahtanut arvostus ja umts-kauppojen myötä tapahtunut velkaantuminen.

