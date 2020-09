Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) toteaa, ettei Keskusrikospoliisin (KRP) johtajan valinnassa ole aihetta, syytä eikä mahdollisuuksia turhaan politikointiin. KRP:n päällikön virka on lähiaikoina tulossa valtioneuvoston pöydälle.

Heinäluoma on poliisiasioista vastaavan hallintovaliokunnan sosialidemokraattisen ryhmän vetäjä.

”Keskusrikospoliisilla on todella suuri merkitys suomalaisten turvallisuuden takaamisessa ja KRP on yleisesti hoitanut tehtävänsä arvostusta herättävällä tavalla. Järjestäytyneen rikollisuuden ja siihen kytkeytyvän lisääntyvän huumekaupan sekä väkivallan lisääntyminen vaativat yhteiskunnalta voimakkaita vastatoimia ja tässä odotukset kohdistuvat vahvasti Keskusrikospoliisiin ja sen johtoon. On tärkeää, että KRP:n johtajan valinta tehdään täysin ammattimaisin perustein, eikä näihin valintoihin pidä sotkea minkäänlaista puoluepolitikointia tai politiikkaa”, Heinäluoma painottaa tiedotteessa.

Heinäluoma varoittaa, että johtajavalinnan politisoiminen ja valinnassa epäonnistuminen voivat vaarantaa suoraan niin KRP:n toimintaedellytykset kuin kotimaista ja ulkomaista luottamusta laitokseen.

”Suuren yleisön ja poliisikunnan pitää voida luottaa siihen, että valinnat tehdään viileän asiallisen harkinnan pohjalta. Tulevan nimityksen onnistumisesta vastaavat niin esittelevä ministeri kuin viime kädessä koko hallitus”, Heinäluoma toteaa.

Nimitysasia on noussut keskusteluun Iltalehden kirjoitettua, että paikan kriteerit on ”kuin luotu vastaanottokeskuksen johtajan nostamiselle KRP:n päälliköksi”. Iltalehden mukaan merkit viittaavat nyt siihen, että tulossa on ”korkean tason poliittinen virkanimitys”, kun hakijoiden joukkoon on ilmaantunut poliisihallinnon ulkopuolelta SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Mitikka.

Hänen lisäikseen KRP:n päällikön virkaa haki valtioneuvoston mukaan määräaikaan mennessä oikeustieteen kandidaatti Heikki Kopperoinen, sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö, oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa, KRP:n nykyinen päällikkö, oikeustieteen kandidaatti Robin Lardot, valtiotieteiden maisteri Antti Luoto ja Master of Business Administration Piotr Lehtonen, jota Iltalehti kuvailee ”erilaisten virkojen vakihakijaksi”.

KRP on sisäministeriön alainen organisaatio, ja esitys nimityksestä laaditaan sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) johdolla.

KRP:n päällikön nimittää valtioneuvoston yleisistunto. Virka pyritään täyttämään 1.10.2020 lukien enintään viiden vuoden määräajaksi.

KRP:n päällikkö johtaa, kehittää ja valvoo KRP:n toimintaa ja vastaa viraston ja sen henkilöstön toimintaedellytyksistä ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi KRP:n päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa sopia Poliisihallituksen kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa viraston strategiset linjaukset sekä vastata KRP:n kansallisesta ja kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä.

Jo aiemmin oppositiosta on arvosteltu nimitysaikeita Iltalehden jutun perusteella. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja, entinen oikeusministeri Antti Häkkänen huomauttaa, ettei turvallisuusviranomaisten johtajavalinnoissa ole varaa virheisiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen puolestaan kysyy tiedotteessa, onko sisäministeri Ohisalolla ”lähtenyt vallan myötä mopo käsistä”.

Alkuvuodesta kohistiin siitä, että yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä voitti Supon päällikön Antti Pelttarin haussa sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Monet ovat muistuttaneet, että aikaisemmin Ohisalo on ollut huolissaan ”kaverikapitalismista” Suomessa. Hän piti poliittisia virkanimityksiä ongelmana Uuden Suomen haastattelussa vuonna 2016.

LUE JUTTU: Köyhyystutkija huolissaan ”kaverikapitalismista” – Suomessa ”paljon piilotettua korruptiota”