Vaalien loppukiri näyttää yhä tiukemmalta ja kolmen suurimman puolueen kannatuserot ovat kaventuneet, selviää Ylen tuoreimmasta kannatusmittauksesta. Kokoomus on yhä kärjessä 19,8 prosentin kannatuksella, mutta perussuomalaiset hengittää niskaan 19,5 prosentin kannatuksella.

Pääministeripuolue SDP on pudonnut kolmanneksi ja sen kannatus on 18,7 prosenttia. Kokoomuksen kannatus on mittauksessa pienentynyt yhdellä prosenttiyksiköllä ja SDP:n 1,2 prosenttiyksiköllä. Perussuomalaiset on sen sijaan nostanut kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen kannatus on pysynyt Ylen mittauksissa tasaisena koko mittausjakson ajan, mutta perussuomalaisten parhaat kannatusluvut nähtiin haastattelujen alkuviikoilla. Haastattelut tuoreimpaan mittaukseen tehtiin maaliskuun aikana, joista viimeiset tämän viikon tiistaina.

”Nämä kaikki kolme puoluetta ovat niin nipussa, että näistä mikä tahansa voi olla kärkipuolue ensi sunnuntaina. Kiinnitin huomiota siihen, että SDP:n viimeinen mittausviikko näyttää olevan haastattelujakson paras”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle.

Keskustan kannatus on noussut 1,2 prosenttiyksiköllä ja on nyt 10,7 prosenttia. Myös vihreiden kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksikköä tasan yhdeksään prosenttiin. Pientä 0,3 prosenttiyksikön luisua on tullut vasemmistoliitolla, jota kannattaa 8,7 prosenttia.

Pienemmistä puolueista kristillisdemokraatit on kohottanut kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä 4,4 prosenttiin. RKP:n kannatus on 4,1 prosenttia ja se on laskenut 0,3 prosenttiyksiköllä. Liike nyt on saanut nostetta 0,3 prosenttiyksikön edestä ja puolueen kannatus on mittauksessa 1,8 prosenttia.

Eduskunnan ulkopuolisia puolueita kannattaa 3,3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Näiden puolueiden kannatus on pienentynyt 0,1 prosenttiyksiköllä.

Taloustutkimuksen suorittamassa kannatusmittauksessa puoluekantansa kertoi 1830 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.