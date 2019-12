Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusvääntö on ollut pitkä ja vaikea.

Vaikeat neuvottelut. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusvääntö on ollut pitkä ja vaikea.

Vaikeat neuvottelut. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusvääntö on ollut pitkä ja vaikea.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusväännössä ei valmista ehtinyt tulla tämän vuoden puolella. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kertoivat tänään Twitterissä, että neuvotteluja jatketaan torstaina.

Helteen mukaan osapuolet neuvottelevat nyt keskenään ilman sovittelua.

”On tärkeää, että neuvotteluja voidaan jatkaa ilman uusia työrauhahäiriöitä”, Helle sanoo.

Työmarkkinajoulu oli synkkä

Työmarkkinajoulu oli synkkä, sillä joulun alla Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto hylkäsivät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksen työriidassa.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelujen on odotettu tuovan askelmerkkejä muihin vientialojen neuvotteluihin. Keskeisten vientialojen ratkaisujen on ennakoitu puolestaan muodostavan työmarkkinakierroksen niin sanotun yleisen linjan. Nyt tilanne on edelleen auki.