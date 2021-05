Musiikki on olennainen osa puistokaljoittelua.

Helsinkiin on luvattu illaksi jopa 23 astetta lämpöä ja aurinkoa kirkkaalta taivaalta. Miltä kuulostaisi pari huurteista puistossa?

Monien mielestä hyvältä. Tämä tiedetään hyvin myös puistojen läheisissä kaupoissa. Lämpimien kelien tullen virvokkeiden menekki kasvaa merkittävästi.

”Kesäkuukausina juomia myydään noin 10–20 prosenttia talvea enemmän. Erittäin kuumana kesänä ero voi olla jopa kymmeniä prosentteja”, K-market-kauppias Sami Mustonen kertoo.

Mustonen on kauppiaana neljässä Helsingin keskustan K-marketissa.

Kauppiaat käyttävät pussikaljan sijaan mielellään termiä piknik- tai kesäkausi. Myös Lidl huomioi sesongin starttaamisen valikoimissaan.

"Kesäsesonkina erilaisten oluiden ja virvoitusjuomien myynti selvästi nousee. Juomia myydään erityisesti aurinkoisina viikonloppuina”, Lidlin viestintäassistentti Salla Oksanen kertoo.

Piritorilla pussikaljoittelijat tunnetaan

S-market Vaasanhallin, tuttavallisemmin Piritorin ässän marketpäällikkö Mika Sjöström sanoo, että pussikaljoittelu on heille tuttu ilmiö.

”Myymälät on profiloitu sen mukaan, miten tavaraa menee. Meille aurinkoiset päivät on kulta-aikaa, sillä ihmisiä on enemmän liikenteessä. Mietojen alkoholijuomien myynti saattaa lisääntyä jopa 10 prosenttia.”

Ravintolat joutuvat Uudellamaalla lopettamaan anniskelun koronarajoitusten takia jo kello 17, ja ravintoloitsijat ovat epäilleet asiakkaiden siirtyvän valomerkin jälkeen puistoon. Sjöströmin marketissa ravintolarajoitukset eivät näy jonoina ainakaan vielä.

”Emme ole vielä huomanneet, että olisi ihmisryntäystä kello 17. Silloin se näkyi, kun ravintolat menivät kymmeneltä kiinni. Ihmiset tulivat ostamaan alkoholitonta olutta ja pientä purtavaa.”

Aurinko lämmitti ulkoilijoita eilen Hakaniemessä. Kuva: Petteri Paalasmaa

Juhlijat ovat asiakkaita siinä missä muutkin

Sjöström ei ajattele, että juhlatunnelmissa olevat asiakkaat aiheuttaisivat lieveilmiöitä.

”He menevät tästä kuitenkin puistoon. Kaljan ostajat ovat asiakkaita siinä missä muutkin. Suurempi haaste on siinä, että tavara saadaan riittämään.”

Sjöström korostaa, että he eivät myy alkoholia päihtyneille.

Faktat Kauppojen myymät miedot alkoholit, pois lukien Alko: Olutta 2020 noin 337 miljoonaa litraa Vastaava luku vuonna 2019 noin 327 miljoonaa litraa Siideriä 2020 noin 23 miljoonaa litraa Juomasekoituksia 2020 noin 49 miljoonaa litraa Virvoitusjuomien kokonaismyynti: 2020 noin 278 miljoonaa litraa 2019 noin 271 miljoonaa litraa Kivennäisvesien kokonaismyynti: 2020 noin 98 miljoonaa litraa 2019 noin 93 miljoonaa litraa Lähteet: Valvira ja Panimoliitto

Iso osa S-market Vaasanhallin myynnistä tulee oluesta. Vaikka Kallio on trenditietoista aluetta, myydyin olut ei ole NEIPA eikä edes IPA tai sour.

”Hittituote on se, mikä on halvin. Rainbow tällä hetkellä.”

Piritorin ässältä asiakkaat suuntaavat muun muassa läheiseen Dallapénpuistoon.

Vastuullisempia puistokemistejä

Kaikki piknikin viettäjät eivät kuitenkaan kisko pelkkää keskiketterää. Mustonen on huomannut, että asiakkaat ovat entistä terveystietoisempia.

”Alkoholittomien ja mietojen panimotuotteiden myynti on kasvanut jopa 50 prosenttia viimeisen parin vuoden aikana.”

”Toinen iso hitti on terveysjuomat. Kookosveden menekki on kovaa.”

Myös Kalliossa trendi näkyy, vaikka hittituote onkin peruskolmonen.

”Meillä saa esittää toiveita tuotteista. Yhä enemmän toivotaan mietoja, alle 2,8 prosenttisia juomia”, Sjöström kertoo.

