Ainakin 33 turkkilaissotilasta on kuollut ilmaiskussa Syyrian Idlibissä. Turkki syyttää iskusta Syyrian hallintoa, mutta mediatietojen mukaan iskun takana näyttäisi olevan Syyrian liittolaisen Venäjän ilmavoimat.

Venäjä tukee Syyrian hallintoa yrityksessä ottaa Idlib haltuun oppositiojoukoilta. Toisaalta Venäjä on Turkin strateginen liittolainen, joskin kumppanien välejä on jo aiemmin koetellut vastapuolilla olo Syyrian konfliktissa. Syyrian pohjoisosiin syksyllä tunkeutunut Turkki tukee Syyrian oppositiota ja tekee yhteistyötä sen kanssa. Nyt Turkin ja Venäjän välien pelätään eskaloituvan sotilaallisesti entisestään.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt tehneensä iskun. Venäjä kuitenkin syyttää Turkin joukkojen olleen väärässä paikassa ”terroristiryhmien taisteluasemissa” ja joutuneen näin Syyrian hallinnon joukkojen tulituksen alle.

Turkki on vastannut ilmaiskuilla ”kaikkiin tunnettuihin” Syyrian hallinnon kohteisiin, valtion tiedotuspäällikkö kertoi varhain perjantaina The Guardian -lehden mukaan. Venäjän valtiollisen television mukaan Turkin joukot ampuvat nyt ohjuksin Venäjän ja Syyrian ilma-aluksia Idlibin yllä.

CNN:n mukaan Turkin sotilaat ovat Syyrian islamistikapinallisten hallitsemilla alueilla osana vuonna 2018 solmittua Turkin ja Venäjän välistä sopimusta. Venäjän tukema Syyria kuitenkin on viime viikot hyökännyt aggressiivisesti oppositiota vastaan Idlibissä.

Turkki uhkaa taas Eurooppaa pakolaisilla

Isku uhkaa myös käynnistää uuden pakolaiskriisin, joka ulottuisi Syyriasta Eurooppaan. Turkin viranomaisten mukaan Turkki on jo ”avannut portit Eurooppaan” syyrialaisille pakolaisille, jotka pyrkivät Syyrian puolelta Turkkiin, uutiskanava al-Jazeera kertoo.

Viranomaiset kertovat myös Reutersin ja Guardianin mukaan, että Turkki ei aio enää estää syyrialaispakolaisia jatkamasta matkaansa Eurooppaan.

”Me olemme päättäneet, ettemme enää estä syyrialaispakolaisia pääsemästä Eurooppaan. Päätös on voimassa heti”, nimetön korkea virkamies kertoo.

”Kaikki pakolaiset ovat nyt tervetulleita siirtymään Euroopan unioniin.”

Turkissa ja Turkin Syyrian-puoleisella rajalla on miljoonia syyrialaispakolaisia. Kuva: Wang Feng

Tutkija Antti Ronkainen toteaa ensireaktiona Twitterissä, että EU:n ja Turkin pakolaissopimus, jonka hintana EU on maksanut Turkille miljardeja euroja, näyttää sulavan.

”Turkki ilmoittanut, ettei estä syyrialaisten pakolaisten tuloa Eurooppaan. EU-Turkki-sopimus raennut? Turkissa 3,7 miljoonaa syyrialaista pakolaista”, Ronkainen huomioi Twitterissä.

Turkki on aiemminkin uhannut Eurooppaa pakolaissopimuksen murtamisella ja rajojen avaamisella, mutta varsinaisia uusia pakolaisilmiöitä ei ole syntynyt. Tällä kertaa uhkauksen tarkoituksena lienee EU:n ja Naton tuen turvaaminen Turkin toiminnalle Idlibissä, Guardian toteaa.

Turkin poliisia, rajaviranomaisia ja rannikkovartiostoa on jo ohjeistettu nostamaan kätensä pystyyn pakolaisten edessä.

Syyrian ja Turkin rajaseutujen pakolaisleireillä on noin miljoona pakolaista, joita alueen taistelut sekä heikot olot uhkaavat. He ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen kaapattua alueita takaisin Syyrian oppositiolta. Lisäksi Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista jo ennestään.