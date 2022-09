Naton sotilaskomitean kokous on viikonloppuna käsitellyt kokouksessaan Tallinnassa Natoon kohdistuvia uhkia ja Venäjää.

”Epäilemättä uusi aika on koittanut maailman turvallisuustilanteessa. On täysin selvää, että tässä konfliktissa on kyse suuremmasta asiasta kuin vain Ukrainasta”, sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina.

Bauerin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisää Itämeren turvallisuutta ja vahvistaa koko liittoumaa.

”Keskustelut maiden roolista Natossa aloitetaan, kun kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet liittymisen”, hän sanoi.

Kokouksessa puhunut Viron pääministeri Kaja Kallas katsoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vakavin turvallisuusuhka nykyiselle sukupolvelle. Hän varoittaa, että jos Venäjää ei vastusteta päättäväisesti, koko kansainvälinen sääntöihin perustuva järjestys olisi uhattuna.

Kallas sanoo suoraan, että Kremlillä on vain yksi tavoite: terrorisoida ja toteuttaa imperialistista unelmaa.

Suoraa puhetta. Viron pääministeri Kaja Kallas kuvaa Venäjän toimintaa sellaiseksi, ettei mikään maa tai kansakunta voi tuntea olonsa turvalliseksi. Kuva: EPA/Andrzej Lange

”He uhkaavat maailmaa nälänhädällä ja ydinkatastrofilla. He käyvät energiasotaa. Juuri siksi emme voi antaa tuumaakaan periksi. Jos emme vastusta päättäväisesti Venäjän aggressiota ja ekspansionismia ja tuo sen takana olevia oikeuden eteen, koko kansainvälinen sääntöihin perustuva järjestys olisi uhattuna. Tämä tarkoittaa, että mikään maa tai kansakunta ei voi tuntea olonsa turvalliseksi”, hän sanoi.

Kallas kirjoittaa asiasta myös Twitterissä, jossa hän listaa neljä kohtaa, joita Venäjän vastaisessa politiikassa tulisi hänen mukaansa ottaa huomioon.

”Ensinnäkin, olemme oikealla tiellä, kun tuemme Ukrainaa. Tukemme vie Ukrainan lähemmäksi voittoa - ja siten rauhaa. Nyt on keskityttävä avun ja asetoimitusten lisäämiseen.”

Toiseksi Venäjä on Kallaksen mukaan saatettava vastuuseen hyökkäyssodasta ja sotarikoksista.

”Kolmanneksi meidän on nostettava aggression kustannuksia jatkamalla pakotteiden tiukentamista ja Venäjän eristämistä kansainvälisesti”, hän jatkaa.

Neljänneksi hän nostaa esiin Naton roolin.

”Naton uuden etupuolustusasennon on oltava rautainen. Madridissa allianssi päätti vahvistaa merkittävästi puolustustaan ja pelotevoimaansa itärajalla. Työ on alkanut, ja merkittävää edistystä pitäisi tapahtua ennen seuraavaa Vilnan huippukokousta.”