Euroopan komissio on tänään torstaina vierailulla Ukrainassa. Vierailun tarkoitus on näyttää EU:n tukea ukrainalaisille. Kyse on symbolisesta eleestä.

Komission delegaatioon kuuluu puheenjohtaja Ursula von der Leyenin lisäksi toistakymmentä komissaaria.

Mukana ovat muiden muassa kilpailukomissaari Margrethe Vestager ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis. Suomalaiskomissaari Jutta Urpilainen (sd) ei ole mukana. Hän edustaa komissiota Brysselissä Euroopan parlamentin täysistunnossa.

Komission tiedotteen mukaan tapaaminen on mahdollisuus keskustella EU:n ja Ukrainan yhteistyöstä, Ukrainan tulevasta jälleenrakentamisesta ja Ukrainan EU-jäsenyyspolusta.

Kyseessä on neljäs kerta kun komission puheenjohtaja von der Leyen vierailee Kiovassa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola ovat käyneet Ukrainassa osoittamassa tukeaan.

Huippukokous vuorossa huomenna

Euroopan unionin ja Ukrainan välinen huippukokous järjestetään perjantaina salaisessa paikassa Ukrainassa.

EU:ta kokouksessa edustavat komission puheenjohtaja von der Leyen ja neuvoston puheenjohtaja Michel. Ukrainaa edustaa presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Huippukokouksesta ei turvallisuussyistä lähetetä suoraa tiedotustilaisuutta, mutta se on saatavissa nauhoituksena jälkikäteen.

Kokouksessa keskustellaan ainakin Ukrainan EU-jäsenyyspyrkimyksistä. EU-komissio on luvannut asiasta suullisen raportin kevään aikana. Ukrainalaiset haluaisivat prosessin edistyvän nykyistä vauhdikkaammin.

Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal totesi tällä viikolla Politico-lehdessä, että Ukraina haluaisi päästä EU:n jäseneksi kahden vuoden sisällä.

EU:n puolella aikataulua pidetään täysin epärealistisena.

Kokouksessa käsitellään myös presidentti Zelenskyin loppuvuonna tekemää, kymmenkohtaista rauhansuunnitelmaa. Se koskee muun muassa ydin-, ruoka- ja energiaturvallisuutta, Ukrainan alueelliseen koskemattomuuden palauttamista ja Venäjän joukkojen vetäytymistä.

Esille noussee myös pakotteiden kohteena olevien venäläisten oligarkkien rahojen konfiskointi eli haltuunotto. Se on osoittautunut juridisesti hankalaksi toteuttaa. Komission puheenjohtaja von der Leyen on kuitenkin tukenut vahvasti ajatusta, että rahat otettaisiin haltuun ja käytettäisiin Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Kokouksen muita aiheita ovat Venäjän sotarikoksia tutkivan erityistuomioistuimen perustaminen ja kansainvälinen ruokaturvallisuus.

Tähän mennessä Euroopan unioni, EU:n jäsenvaltiot ja eurooppalaiset rahoituslaitokset ovat antaneet Ukrainalle 49 miljardia euroa rahoitus- ja budjettitukea, hätäapua sekä humanitaarista ja sotilaallista tukea.

LUE MYÖS: