Lääkäriliitto ei edellytä, että kaikki yli 55–60-vuotiaat mieslääkärit olisi yksiselitteisesti siirrettävä pois koronapotilaiden hoidosta.

Lääkärilehden keskustelupalstalla kirjoittaneet anestesiologian erikoislääkäri Janne Aaltonen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Eetu Salunen ovat pitäneet perusteltuna, ettei yli 55–60-vuotiaita mieslääkäreitä altistettaisi koronavirukselle.

”Vaikka tiedämme, että ikä on riskitekijä vakavampaan koronainfektioon, on näyttö lääkärien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden osalta iäkkäämpien vakavampaan sairastumiseen tai kuolleisuuteen kansainvälisestikin vielä varsin vähäinen. Suomessa terveydenhuollon työntekijöiden työperäiset tautitapaukset ovat toistaiseksi pysyneet maltillisella tasolla. Keskeistä on huolehtia kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden riittävästä ja oikean laatuisesta suojautumisesta”, Lääkäriliitto vastaa tiedotteessaan.

Työsuojelulliselta kannalta riskiryhmiin kuuluvia voidaan Lääkäriliiton mukaan siirtää pienemmän tartuntariskin tehtäviin erilaisin työjärjestelyin, jos se on mahdollista toteuttaa toiminnan kokonaisuuden siitä kärsimättä.

” Lääkärillä on aina eettinen velvollisuus hoitaa potilasta, vaikka itse kuuluisi riskiryhmään”, liitto korostaa.

Lääkäriliitto huomauttaa, että tämänhetkisen tiedon valossa kohonnut riski vakavaan tautimuotoon liittyy erityisesti korkeaan ikään ja vakaviin perussairauksiin. Näitä ovat vaikeat muodot sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista, diabeteksesta, verenpainetaudista, kroonisista keuhkosairauksista, kroonisista munuaissairauksista ja suuri ylipaino.

”Nämä riskit koskettavat kaikkia lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattiryhmiä tasapuolisesti ja ne tulee huomioida myös työn ulkopuolisessa elämässä.”

Kiinalaisen julkaisemattoman katsauksen mukaan 5.4. mennessä maailmassa oli raportoitu 198 lääkärin menehtyneen koronavirusinfektioon. Kuolleiden keski-ikä oli 63 vuotta, ja noin 90 prosenttia oli miehiä. Suomessa oli 13. huhtikuuta mennessä kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä koronavirusinfektioon.

