Saamelaiskäräjät tyrmää perustuslakivaliokunnan muutosesitykset saamelaiskäräjälakiin, joka kaatui tänään perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta oli ”erittäin kiireellisellä aikataululla” päättänyt varata saamelaisten edustajille tilaisuuden lausua käsityksensä muutoksista.

”Saamelaiskäräjät on erittäin huolissaan mainituista muutosehdotuksista”, eiliselle päivätyssä lausunnossa todetaan.

Paperista käy ilmi, että perustuslakivaliokunta oli pyytänyt lausuntoa kolmesta muutoksesta, jotka koskivat niin sanottua lappalaispykälää, vaaliluetteloa ja neuvotteluvelvoitetta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kertoi tänään, ettei se ehdi saamaan valmiiksi mietintöä saamelaiskäräjälaista ja piti valitettavana, että valtioneuvosto oli varannut esityksen käsittelylle eduskunnassa sen merkittävyyteen nähden niukasti aikaa. Asia tuli perustusvaliokuntaan 25. marraskuuta ja eduskunta jää istuntotauolle ensi viikon perjantaina.

Pykälä 3 olisi muuttunut Nykylaki Kovin kiista liittyy saamelaiskäräjälain kolmanteen pykälään, joka nykyisin koskee saamelaismääritelmää. Nykylain mukaan saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen: 1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai 2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka 3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. Hallituksen esitys Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon on henkilöllä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen: 1) että henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan, isovanhemmistaan tai isoisovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään tai 2) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai on ollut merkittynä äänioikeutetuksi 1. tammikuuta 2027 tai sen jälkeen järjestetyissä saamelaiskäräjien vaaleissa. Lisäksi edellytetään, että laissa säädetyt ikää, kansalaisuutta ja väestönkirjanpitoa koskevat äänioikeuden muut vaatimukset täyttyvät. Lähde: Oikeusministeriö

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli tuonut lain loppuvuodesta riitaisana eduskuntaan. Hallituspuolueista keskusta on vastustanut lakiesitystä, josta on herännyt julkisuudessa laajaa keskustelua.

Yllättävä ja erikoinen käänne

Tieto perustuslakivaliokunnan harkitsemista muutoksista hallituksen esitykseen on yllättävä, sillä käräjien enemmistö on ajanut nimenomaan lappalaispykälän poistamista laista ja muutoksessa kyseinen pykälä olisi sittenkin säilytetty.

Käänne on erikoinen myös sikäli, että hallituksen esityksen mukaan ”hallitus on omalta osaltaan sitoutunut siihen, että lakiin tehtävien muutosten tulee olla saamelaiskäräjien hyväksymiä”. Saamelaiskäräjien selvä enemmistö oli hyväksynyt alkuperäisen hallituksen esityksen yhdellä muutoksella marraskuun lopussa. Muutoksessa oli kyse saamelaisten kotiseutualueen kuntakiintiöistä.

Kaksi muuta perustuslakivaliokunnan harkitsemaa muutosesitystä koskevat vaaliluetteloa ja neuvotteluvelvoitetta eli yhdeksättä pykälää, joka olisi säilytetty nykyisellään. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon puolestaan olisi uuden lain tultua voimaan otettu mukaan aiemmin hyväksyttyinä olleet henkilöt, vaikka he eivät enää täyttäisi uuden lain mukaisia edellytyksiä. Tämän vaihtoehdon nosti kesällä 2021 esiin lausunnossaan apulaisoikeuskansleri, joka huomautti, että tätä sääntelymallia ei ollut tuolloin pohdittu.

Vaaliluettelosta olisi pudonnut ihmisiä

Saamelaiskäräjälakiesityksestä on ollut erimielisyyttä paitsi hallituksessa myös saamelaisyhteisön keskuudessa. Suurin kiista on koskenut juuri lappalaiskriteerin poistamista. Vastustajat ovat pelänneet poistamisen johtavan ”puhdistuksiin” vaaliluettelosta. Myös oikeusoppineet kiinnittävät lausunnoissaan huomiota siihen, että vaaliluettelosta putoaisi ihmisiä, mutta esimerkiksi emeritusprofessori Mikael Hidén ei pidä sitä erityisen ongelmallisena, jos katsotaan, että lappalaiskriteerin poistamisessa on kyse virheen korjaamisesta.

Saamelaiskäräjien enemmistö on katsonut, että lappalaiskriteerin avulla vaaliluetteloon on päässyt myös ei-saamelaisia. Siksi ei ole yllättävää, että käräjät tyrmää tuoreessa lausunnossaan perustuslakivaliokunnan muutosesitykset ja huomauttaa, että ne tarkoittavat puuttumista ”lakiehdotuksen kaikkein keskeisimpään sisältöön”. Jos käräjät hyväksyisi lappalaiskriteerin ja vaaliluettelon osalta esitetyt muutokset käräjät ”hyväksyisi saamelaisiin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset”. Käräjät vastustaa myös neuvotteluvelvoitepykälän säilyttämistä nykyisellään, sillä sen toimivuudessa ”on ollut paljon ongelmia”.

”Saamelaiskäräjien kannalta on harmillista, ettei valiokunta ole lausuntopyynnössään pyrkinyt esittämään syitä tai perusteluita muutoksille, joita edellä viitatut kysymykset koskevat. Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan, edellyttäessään edellä viitattuja muutoksia hallituksen esityksen sisältöön, toimisi valiokunta muun muassa valiokunnan kuulemien perustuslakiasiantuntijoiden sekä myös oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien näkemysten vastaisesti”, lausunnossa todetaan.

”Mikäli eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo menettelyn edistävän lain etenemisen mahdollisuuksia eduskuntakäsittelyssä, ehdottaa saamelaiskäräjät perustuslakivaliokunnan esittävän mietinnössään lain voimaantulon jälkeiselle ajalle lain toimeenpanon vaikutusten asianmukaista seurantaa, jonka tulosten sitä edellyttäessä, voitaisiin lakia tarvittaessa täsmentää myöhemmin.”