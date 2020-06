Kansanedustaja Terhi Koulumies (kok) nostaa sähkön siirtohintoja koskevan lakihankkeen yhdeksi kauden tärkeimmistä Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa.

”Tietyillä uudistuksilla olisi mahdollista halventaa sähkön hintaa kuluttajille. Se on lakihanke, jonka läpimenosta olisi hyötyä tosi monelle suomalaiselle”, Koulumies sanoo.

Uusi Suomi kysyy kaikilta kansanedustajilta, mitä lakihanketta he pitävät tämän vaalikauden tärkeimpänä. Koulumies nostaa esiin myös kaksi kansalaisaloitteesta lähtenyttä hanketta ja kehuu videolla yhden demarin.

Katso videohaastattelu tästä:

LUE KOULUMIEHEN LAAJEMPI HAASTATTELU TÄSTÄ:

Koulumiehen kokoomuskollega Janne Heikkinen kirjoitti kokoomuksen lakihankkeesta myös hiljattain blogissaan. ”Sähköverkkojen monopolilla todellakin rahastetaan”, Heikkinen kirjoittaa.

”Monopolilla on rajoittamaton hinnoitteluvoima. Taloustieteen suositus on yleensä se, että luonnollinen monopoli pidetään julkisessa omistuksessa tai sitä vähintäänkin säädellään erittäin vahvasti. Carunan kohdalla tämä kaikki on räikeästi epäonnistunut. Sen valvomiseksi ja voittojen rajaamiseksi luotu lainsäädäntö on puutteellista. Poliitikot ovat epäonnistuneet luodessaan toimimattomat pelisäännöt, jotka ovat kannustaneet investoimaan kalliiseen maakaapelointiin myös silloin kun se ei ole kustannustehokasta. Toisaalta Carunan oikeutta hinnankorotuksiin ja voitontekoon ei ole kylliksi rajoitettu. Sillä on käytännössä verotusoikeus, koska sähkö on välttämättömyyshyödyke”, Heikkinen kirjoittaa.

Kokoomus uskoo, että sähköverkkoyhtiöiden monopolituotoista voitaisiin nipistää lakimuutoksin noin 400 miljoonaa euroa.