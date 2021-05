Mistä kryptovaluutoissa kuten bitcoinissa on kyse? Ovatko ne maksuvälineitä, sijoituskohteita vai puhdasta uhkapeliä?

Suomen Pankin neuvonantajan Aleksi Grymin mukaan bitcoinia voi pitää ”someajan ilmiönä”.

”Se on vain yksi näistä mielenkiintoisista ilmiöistä, joita sosiaalinen media ja hypetys ovat tuoneet mukanaan. Se on varmaan uudenlainen ja virtuaalinen juttu, jota voi omistaa ja omistamisen tunne on kiva”, Grym sanoo.

Lisäksi bitcoiniin liittyy yhteisöllisyyttä ja omaa slangia.

Sijoitusinstrumenttina bitcoin on hänestä äärimmäisen yksinkertainen.

”Ostat ja sitten vain odotat, että jääkö voitolle vai ei. Siinä mielessä se on hyvin pelinomainen.”

”Enemmän spekulatiiviseen sijoituslajiin sen laittaisin”, kommentoi johtaja Samu Lang Taalerista.

Sijoittaja ja kirjailija Karo Hämäläisen mukaan bitcoin ja virtuaalivaluutat yleensä toimivat ”aika huonosti” valuuttatarkoituksessa, koska arvot heilahtelevat niin paljon.

Hän antaa esimerkin tilanteesta, jossa kuluttaja huomaa, että alakerran kaupassa ovat banaanit tarjouksessa.

”Jos niiden hinta on ilmoitettu euroissa ja lähden ostamaan niitä bitcoineilla niin saattaa sillä aikaa kun olen rappukäytävässä banaanitertun hinta nousta kolminkertaiseksi”, hän kuvaa.

”Se ei oikein siinä funktiossa valitettavasti toimi kovin hyvin.”

Kärkkäimpien kriitikoiden mukaan pyramidihuijaus luhistuu lopulta. Onko bitcoin maailman suurin pyramidihuijaus?

Suomen Pankin Grymin mukaan bitcoinissa on tietynlainen pyramidirakenne, koska jos joku saa tuottoja, ne ovat peräisin uusien sijoittajien tai pelaajien mukaantulosta.

”Aina, jos on tällainen rakenne, on kyse pyramidipelistä tai verkostomarkkinoinnista”, hän sanoo.

Pyramidihuijauksena hän ei kuitenkaan bitcoinia pitäisi.

”Ketään yksittäistä huijaria siellä ei ole.”

Hämäläinen on samaa mieltä.

”Ei huijausta ole. Kaikki tietävät, että tässä pelataan näillä.. niin kuin ilmapalloilla”, hän sanoo viitaten vappupalloihin.

