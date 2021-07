Hätäkeskuslaitoksen mukaan puuhun kiivennyt kissa on esimerkki eläintehtävästä, josta ei tule soittaa hätäkeskukseen.

Koira läähättää yksin kuumassa autossa. Kissa ei suostu tulemaan alas puusta. Susi liikkuu asutuksen lähellä.

Eläimet voivat aiheuttaa monenlaisia hätätilanteita. Mutta tiedätkö, missä tilanteissa hätänumeroon 112 soitto on tarpeellista?

Hätäkeskuslaitoksen mukaan hyvä muistisääntö on, että eläimiä koskevissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon silloin, kun yleinen turvallisuus vaarantuu merkittävästi tai silloin, kun tehtävään tarvitaan viranomaisen erityiskalustoa tai -asiantuntemusta.

Poliisille välitettäviä keskeisiä eläintehtäviä ovat eläinsuojelurikokset ja eläinten aiheuttamat järjestyshäiriöt, esimerkiksi liikenteen vaarantava eläin eksyy moottoritielle tai suurpeto liikkuu taajama-alueella.

Pelastustoimen tehtäviä ovat muun muassa omaisuudeksi lukeutuvien eläinten, kuten maatalouden tuotantoeläimien auttaminen kiireellisessä hädässä ja nostolavaa tai muuta erikoiskalustoa vaativat pelastustehtävät. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi eläimen pelastaminen sortumasta, jäistä tai kaivosta.

Hätänumeroon 112 tulee soittaa esimerkiksi silloin, kun lehmä on juuttunut lietekaivoon, peura- tai hirvieläin on pudonnut jäihin, kyykäärme on purrut lasta, hirvieläin tai hevonen juoksee moottoritiellä tai suurpeto juoksee taajamassa.

Hätänumeroon ei soiteta esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun eläin on tavattu kuolleena, kissa ei tule puusta alas, maassa on orvonnäköisiä linnunpoikasia tai eläin saa sairaskohtauksen.

Hätäkeskuslaitos muistuttaa, että omistajalla on aina vastuu lemmikistään. Lemmikin sairastuessa oikea auttava taho on eläinlääkäri. Löytöeläinten kohdalla on syytä olla yhteydessä paikalliseen eläinhoitolaan.

Helteiden aikaan eteen voi tulla tilanne, jossa löytää lemmikkieläimen, esimerkiksi koiran, yksin kuumasta autosta. Hätäkeskuslaitoksen ohjeen mukaan tällöin on pyrittävä löytämään auton omistaja ja huomauttamaan asiasta. Mikäli omistajaa ei tavoita ja eläin oireilee lämpöhalvausta, tulee soittaa hätänumeroon 112 ja toimia ohjeiden mukaan.

Koiran lämpöhalvauksen oireita ovat muun muassa voimakas läähättäminen, heikentynyt motoriikka, oksentaminen tai tajunnan menettäminen.

Mikäli huomaat omistajan kaltoinkohtelevan lemmikkiään, hätäkeskuslaitos ohjeistaa olemaan yhteydessä eläinsuojeluun.