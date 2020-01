Hallitus käsitteli keskiviikkona iltakoulussaan työllisyystoimiaan. Kokoontumisen jälkeen viesti oli, että hallituksen kritiikkiä saanut työllisyyspolitiikka on mallillaan ja työllisyystoimien valmistelu etenee ”suunnitellusti ja hallitusohjelman mukaisesti”.

Hallitus on tiedotteensa mukaan päättänyt, että vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä hallituksella tulee olla osoitettavissa 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) sanoin hallituksen ”käsitys on, että niillä askelmerkeillä jotka on asetettu, kesän budjettiriiheen mennessä meillä on 30 000 päätösperusteista työpaikkaa”. Hän vakuuttaa hallituksen pystyvän myös rakenneuudistuksiin, joita muun muassa Talouspolitiikan arviointineuvosto tuoreimpana on peräänkuuluttanut.

”Minulla on usko siihen, että tämä hallitus saa kesään mennessä oman tavoitteensa toteutettua, ja myös siihen, että tämä hallitus kykenee tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat pitkällä aikavälillä Suomen työllisyyttä ja vastaavat julkisen talouden haasteeseen”, Marin sanoi.

Hän viittasi muun muassa työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen rakenteellisena uudistuksena.

Työpaikkatavoite on keskeinen julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi 2023, mikä taas on hallitusohjelman keskeinen tavoite.

”Totesimme yhdessä, että työllisyystoimien valmistelu etenee asetettujen askelmerkkien mukaan. Seuraava tärkeä tarkastelupiste on hallituksen kehysriihi”, Marin toteaa.

Työllisyyden edistämisen alatyöryhmät jättivät väliraporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle aiemmin tammikuussa. Nyt työllisyystoimien valmistelu etenee kohti kehysriihtä ”aiempaa vahvemmalla poliittisella koordinaatiolla”.

”Iltakoulussa hallitus totesi uudestaan, että yksinomaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat toimet eivät riitä tavoitteen täyttämiseksi. Osana koordinaation parantamista hallitus kokoaa kehysriiheen työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös muiden ministeriöiden esittämät toimet, joilla arvioidaan olevan vaikutusta työllisyyden kannalta.”

Haatainen: Selvitys työperäisestä maahanmuutosta

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi painokkaasti, että osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut Suomessa ja osalla työnantajista on pula työntekijöistä. Tämä on Haataisen mukaan laaja viesti yrityksiltä.

”Me emme löydä enää riittävästi osaajia täältä Suomesta”, Haatainen sanoo.

Ministerin mukaan osaajia löytyisi, mutta ulkomailta, ja heidän saamisensa Suomeen on hidasta kankean lupaprosessin ja viranomaisten ruuhkautumisen vuoksi.

Prosessin nopeuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriöön on perustettu työperäisen maahanmuuton yksikkö. Työperäisen maahanmuuton hallinto toimi tämän vuoden alkuun asti sisäministeriön alaisuudessa, mutta on nyt siirretty tarkoituksenmukaisemman ministeriön eli TEM:n alle.

Haataisen mukaan aikomuksena on perata ”kaikki lait, pykälät ja käytännöt, jotta työperäisen maahanmuuton prosessit saadaan nopeutettua”.

