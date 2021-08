Tanskassa on ilmoitettu 17-vuotiaan nuoren sairastuneen MIS-oireyhtymään koronarokotteen saamisen jälkeen. Hän oli sairaalahoidossa ja on toipunut.

Euroopan lääkevirasto arvioi yhteistyössä kansallisten lääkeviranomaisten kanssa, voiko harvinainen tulehdusoireyhtymä (MIS multisystem inflammatory syndrome) olla seurausta koronarokotuksesta. Euroopan lääkevirasto ja Fimea tulevat tiedottamaan arvioinnin edistymisestä.

MIS on tulehdusoireyhtymä, jota on havaittu erityisesti lapsilla ja nuorilla aikuisilla koronavirusinfektion sairastamisen jälkeen. MIS kehittyy alle yhdelle prosentille koronavirusinfektion sairastaneista lapsista, yleensä 3–5 viikon kuluttua infektion jälkeen. Koronavirusinfektion jälkeen myös suomalaisia lapsia on ollut sairaalahoidossa MIS:n vuoksi, kertoo Fimea.

MIS-oireyhtymän kliinisenä ilmentymänä on pitkäkestoinen korkea kuume, ripuli, oksentelu, vatsakipu, päänsärky, väsymys, rintakipu ja hengitysvaikeudet.

Koronarokotteen jälkeen Suomessa on raportoitu alle 18-vuotiailla kuumetta, päänsärkyä, suurentuneita imusolmukkeita sekä erilaisia ihoreaktioita. MIS eroaa tavanomaisista koronarokotusten haittavaikutuksista siten, että potilaat ovat hyvin sairaita ja tarvitsevat aina sairaalahoitoa.

Suomessa ei MIS:ää ole ilmoitettu alle 18 -vuotiailla lapsilla tai nuorilla koronarokotuksen jälkeen.

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia. MIS -epäilyissä tulee hakeutua sairaanhoitoon. Mahdolliset haittavaikutusilmoitukset tästä aiheesta toivotaan ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisilta sisältäen mahdollisimman kattavat tiedot, mukaan lukien asianmukainen erotusdiagostiikka.

