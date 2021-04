Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen vakuuttaa puolueensa jakavan keskustan huolen velkaantumisesta ja julkisen talouden kestävyydestä.

Mäkynen myöntää, että näkemyseroja on, mutta isossa kuvassa ne ovat hänen mukaansa maltillisia. Mäkysen mukaan puolueilla on esimerkiksi yhteinen näkemys siitä, että julkinen talous on viimeisimpien ennusteiden valossa mahdollista vakauttaa ennakoitua nopeammin.

”Vaikka luottoluokittajat, viimeisimpänä Fitch, yksimielisesti pitävät Suomen luottokelpoisuutta erinomaisena ja näkymiä vakaana, ei se tarkoita, etteikö huoli pidemmän aikavälin kestävyydestä olisi aito ja aiheellinen. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pitää saada vakautettua. Se ei voi kasvaa loputtomiin, ja tähän urakkaan tarvitaan monipuolinen keinovalikoima. Mitään yksittäistä taikatemppua ei varmasti löydy, mutta lyhyellä aikavälillä tärkeintä on kasvun ja investointien käynnistyminen. Edelleen on huolehdittava, ettei koronakriisin aiheuttama työttömyys pääse pitkittymään ja muuttumaan rakenteelliseksi”, Mäkynen linjaa tiedotteessaan.

Hän vakuuttaa, että kaikki hallituspuolueet haluavat varmistaa sen, että Suomi on tulevassa talouskasvussa täysillä mukana. Mäkynen korostaa, että pidemmällä aikavälillä kestävyysvajeen ratkaisevat työllisyys ja tuottavuus.

”Loppujen lopuksi riihessä esiin nousseet erimielisyydet ovat painotuseroja. Vaikka keskusta painottaa nopeaa paluuta koronaa ennen sovittuun menotasoon ja sdp toimia, joilla Suomi pääsee maailman talouden kiihtyvään kasvuun mukaan, ei se tarkoita, etteikö sdp olisi huolissaan kestävyydestä tai keskusta kasvusta. Näkemykset saadaan sovitettua yhteen”, Mäkynen uskoo.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan suuri kiista koskee niin kutsuttuun menokehykseen palaamista. Keskustakin lähtee kuitenkin siitä, että vielä ensi vuonna kehykseen ei palattaisi.

”En rupea puhumaan miljoonista. Kaikki tunnistavat, että ensi vuonna vielä kehyksen pitää olla korkeammalla. Kyse on siitä, kuinka nopeasti palataan kehykseen. Olen ollut kehysjärjestelmän vankkumaton tukija. Nyt pitää luoda uskottava näkymä, miten kehykseen palataan”, Vanhanen sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Aikaisemmin lauantaina vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö huomautti, että Suomen puoliväliriihen keskusteluun pyörii kansainvälisestä perspektiivistä hyvin kapealla talousanalyysillä.

”1990-luku ei ole enää täällä. Isompi ongelma kestävyydelle on kykeneekö Suomi uudistamaan talouttaan ja panostamaan oikeisiin asioihin”, hän vastaa valtiovarainministeri Matti Vanhasen vaatimukseen talouskurimaineen säilyttämisestä.

”Se, että maa maksaa velkansa, on aivan hyvä maine. Sillä pidetään korot alhaalla. Sen sijaan se, että maa ylpeilee talouskurilla, ei ole valtavirtaa enää. Elvyttävä finanssi- ja ekspansiivinen rahapolitiikka ovat siirtäneet painon siihen kuinka tuottavasti rahaa käytetään”, Niinistö jatkaa.

Hän katsoo, että EU:n elpymisrahaston kansallinen osuus voi olla ”parasta uudistamiselvytystä” mitä Suomessa on tehty missään modernissa kriisissä.

”1990-luvun lamassa ei päästy investointielvytykseen niissä olosuhteissa (velansaanti vaikeaa), 2008 veroelvytystä. Nyt infrainvestointeja, vihdoin”, Niinistö sanoo.